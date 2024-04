Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (9), diante da ausência de maiores novidades no Oriente Médio e após uma revisão para cima das estimativas de produção mundiais por parte do governo dos Estados Unidos para este ano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho recuou 1,06% a 89,42 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para maio caiu 1,39% a 85,23 dólares.

Para Carsten Fritsch, do Commerzbank, a retirada das tropas israelenses do sul de Gaza, assim como uma nova proposta de trégua em análise pelo Hamas, "reduziram o prêmio de risco" que fez os preços do petróleo subirem nos últimos dias.

"A escalada parou" por enquanto no Oriente Médio, avaliou Bart Melek, da TD Securities.

Os preços também foram limitados pelo relatório mensal da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), que revisou para cima suas estimativas de produção de petróleo cru no mundo nos últimos nove meses de 2024.

Além disso, a EIA aumentou as previsões de consumo, mas globalmente espera um mercado equilibrado no terceiro trimestre, e uma oferta superior à demanda no quarto.

Os analistas esperam que a EIA anuncie na quarta-feira, em seu relatório semanal, uma nova queda de 2,3 milhões de barris nas reservas de gasolina na semana passada, segundo um consenso reunido pela agência Bloomberg.

