A rede internacional de fast food McDonald’s não lançou uma nova linha de hambúrgueres e brinquedos com referências à figura de Baphomet, ao contrário do que indicam publicações com mais de 147 mil visualizações nas redes sociais desde 27 de março de 2024. As imagens de produtos com símbolos satanistas foram publicadas por usuários que, na verdade, reproduzem sátiras e composições feitas com inteligência artificial. Representantes da empresa confirmaram à AFP que a campanha viral não é verídica.

“BAPHOMET… Mcdonald's lança NOVA linha de brinquedos VERSÃO HALLOWEEN e choca público Mundial”, diz uma das publicações compartilhadas noFacebook, noInstagram, noTikTok, noKwai, noTelegrame noYouTube.

Alegações similares circulam eminglêseespanhol.

O conteúdo também foi enviado aoWhatsAppdo AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem da sua veracidade.

As publicações compartilham supostos anúncios de novos lanches da rede de restaurantes McDonald’s. A imagem mais recorrente é a do sanduíche“Baphomet”, nome de umsímbolopagãorelacionado ao satanismo, que viria acompanhado de um brinde: uma pequena figura preta e vermelha com chifres, asas pontudas, garras nos pés e um cinturão com o detalhe de um pentagrama.

Variações desse modelo, como o“Baphomeal”, acompanham as diferentes postagens.

Apesar de muitos usuários notarem que as imagens são uma sátira, vários outros compartilham a alegação como se fosse verídica, por vezescitandotemas que são objeto de teorias da conspiração jáchecadospela AFP, como o adrenocromo.

Imagens feitas por inteligência artificial

Uma busca reversa pela imagem do hambúrguer“Baphomet”levou a umapublicaçãode 27 de março de 2024 feita pelo usuário“@AmericaReal3”no X, com a legenda, em inglês,“Novo McLanche Feliz. Seus filhos vão amar”. Contudo, nos comentários da mesma publicação, o usuáriodesmenteque a propaganda seja real, afirmando se tratar apenas de uma“piada com inteligência artificial”.

A imagem compartilhada na publicação de 27 de março foi submetida a análise no detector de imagens sintéticas da ferramentaInVid-WeVerify*, que apontou 85% de probabilidade de o conteúdo ter sido gerado por um algoritmo de modelo de difusão.

Emoutros conteúdosvirais, é possível notar a marca d’água“The Pumpkin Empress”. Uma pesquisa por esse nome de usuário no Instagram levou aoperfil “@the_pumpkin_empress”, que inclui em sua descrição a indicação:“provavelmente é IA”.

Uma pesquisa no perfil conduziu a umapublicaçãotambém de 27 de março de 2024 em que outras das imagens viralizadas são compartilhadas com a legenda, em inglês, “McDonald’s apresenta o novo ‘Baphomeal’! Amo muito tudo isso”.

O Checamos entrou em contato com a pessoa responsável pelo perfil de“The Pumpkin Empress”em 3 de abril de 2024, mas ela não quis dar declarações.

Emmaio de 2023, a equipe de verificação da AFP já havia contatado esse perfil quando imagens semelhantes viralizaram. Na ocasião, identificou-se que os conteúdos difundidos haviam sido produzidos através da plataforma de inteligência artificial Midjourney.

Em 3 de abril de 2024, após o contato da AFP, a descrição da publicação foialteradapara mostrar a hashtag“#relaxitsai”, ou, em português,“relaxe, é IA”.

A assessoria de imprensa do McDonald’s no Brasil afirmou à AFP, em 3 de abril de 2024, que as imagens do“caso do Baphomet”não são verdadeiras e que“trata-se de uma fake news”.

Em 5 de abril de 2024, a equipe de comunicação doArcos Dorados— companhia responsável por todas as franquias do McDonald’s na América Latina e no Caribe — confirmou que o produto visto nas imagens virais“não existe”e que o material“não está em nenhum site, app ou restaurante”.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

