O tenista Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, não vai poder disputar o Masters 1000 de Monte Carlo devido a uma lesão no antebraço direito, informou nesta terça-feira (9) o próprio espanhol através das suas redes sociais.

"Trabalhei até o último minuto em Monte Carlo tentando me recuperar de uma lesão no braço direito, mas não foi possível e não posso jogar", informou o jovem tenista de 20 anos.

Alcaraz será substituído pelo italiano Lorenzo Sonego, que vem pela repescagem da fase prévia, anunciou a ATP, e enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime na segunda rodada do torneio monegasco, primeira grande competição no saibro da temporada.

"Queria muito jogar... Nos vemos no ano que vem!", concluiu Alcaraz, acompanhando o texto com uma foto dele treinando em Monte Carlo, com o antebraço direito enfaixado.

Alcaraz definitivamente não dá sorte em Monte Carlo, onde nunca venceu uma partida: na primeira participação em 2022 chegou muito cansado após suas participações nos torneios norte-americanos (semifinais em Indian Wells e título em Miami) e perdeu na estreia para o americano Sebastien Korda.

No ano passado, o campeão de dois Grand Slams (Estados Unidos 2022 e Wimbledon 2023) já havia declarado sua desistência pouco antes do início do torneio.

Nesta ocasião esperou até ao terceiro dia, véspera da estreia, mas não é surpresa já que treinou nos dias anteriores nas quadras de Monte Carlo com uma bandagem no antebraço direito.

No domingo e na segunda-feira ele só conseguiu fazer exercícios, visivelmente debilitado fisicamente. Não fez nenhuma troca de bola com outro jogador, limitando-se a algumas treinos leves, sem bater forte na bola, com seu treinador, o ex-campeão de Roland Garros e ex-número um do mundo Juan Carlos Ferrero.

