Os Estados Unidos entregaram à Ucrânia armas e munições apreendidas quando eram transferidas pelas forças militares iranianas aos rebeldes huthis no Iêmen, informou o Exército americano nesta terça-feira (9).

"O governo dos Estados Unidos transferiu mais de 5.000 AK-47, metralhadoras, rifles de precisão, RPG-7 e mais de 500.000 cartuchos de munição 7,62 mm para as Forças Armadas ucranianas" na quinta-feira, afirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) nas redes sociais.

"Estas armas ajudarão a Ucrânia a se defender da invasão russa" e são suficientes para equipar uma brigada, acrescentou.

A transferência realizada na semana passada ocorreu no momento em que a Kiev sofre de significativa escassez de munições e congressistas republicanos americanos bloqueiam um envio de mais ajuda. Este pacote dos EUA inclui artigos essenciais para as forças ucranianas, como munição de artilharia e defesa antiaérea.

Os Estados Unidos apreenderam estas armas e munições entre maio de 2021 e fevereiro de 2023, quando foram transportadas em quatro "navios apátridas" pela Guarda Revolucionária do Irã para entregá-las aos huthis no Iêmen, declarou o CENTCOM.

Desde novembro de 2023, estes rebeldes iemenitas atacam navios no Golfo de Áden e no Mar Vermelho em retaliação à ofensiva de Israel em Gaza.

"O apoio do Irã aos grupos armados ameaça a segurança internacional e regional. Continuaremos fazendo todo o possível para esclarecer e parar as atividades desestabilizadoras do Irã", afirmou o CENTCOM.

wd/st/dga/yr/fp