A Turquia anunciou nesta terça-feira que vai restringir as exportações para Israel de um número razoável de mercadorias devido à guerra em Gaza, medida contra a qual o governo israelense prometeu resposta.

"Esta decisão permanecerá em vigor até que Israel declare um cessar-fogo imediato e autorize o acesso contínuo da ajuda humanitária a Gaza", disse o Ministério do Comércio turco em um comunicado nesta terça-feira.

Após o anúncio, a chancelaria de Israel afirmou que adotará as "medidas necessárias" contra a Turquia e denunciou uma "violação dos acordos comerciais bilaterais".

A restrição anunciada por Ancara inclui 54 produtos, incluindo materiais de construção feitos com aço, ferro e alumínio, além de combustível para a aviação.

O ministério indicou que "a venda de produtos suscetíveis de serem utilizados por Israel para fins militares" não está autorizada "há algum tempo".

Na segunda-feira, Ancara disse que pediu autorização para entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza com lançamentos aéreos, mas Israel não concedeu.

"Não há desculpa para Israel bloquear a nossa tentativa de enviar ajuda por paraquedas aos famintos habitantes de Gaza", declarou o chanceler turco, Hakan Fidan, que anunciou planos de "novas medidas contra Israel".

"Continuaremos apoiando [aos palestinos] até que o banho de sangue em Gaza termine e os nossos irmãos palestinos obtenham um Estado palestino livre com Jerusalém Oriental como capital", declarou nesta terça-feira o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em uma mensagem por ocasião do Eid al-Fitr, feriado que marca o fim do Ramadã, na quarta-feira.

Erdogan é uma das vozes mais críticas da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e repetidamente se refere a Israel como "Estado terrorista".

No início de novembro, o presidente turco convocou seu embaixador em Tel Aviv para consultas, mas considerou impossível "romper completamente" com Israel.

As críticas às transações comerciais com Israel intensificaram-se na Turquia nas últimas semanas, com várias manifestações em diferentes cidades, como Istambul no último sábado.

As exportações da Turquia para Israel somaram 5,43 bilhões de dólares em 2023 (26,25 bilhões de reais na época), abaixo dos 7,03 bilhões de dólares em 2022 e dos 6,36 bilhões de dólares em 2021, segundo dados da União dos Exportadores Turcos e da agência de estatísticas Turkstat.

