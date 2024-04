A Inter de Milão sofreu para conquistar uma vitória de virada em sua visita à Udinese (2-1), nesta segunda-feira (8), na partida que encerrou a 31ª rodada da Serie A, que o time 'nerazzurro' lidera agora com 14 pontos de vantagem sobre o Milan.

A equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi insistiu repetidas vezes no primeiro tempo mas esbarrou na boa atuação do goleiro nigeriano Maduka Okoye, que foi decisivo nas tentativas de Hakan Calhanoglu (30') e do argentino Lautaro Martínez (42') de cabeça.

Mas foi a Udinese quem abriu o placar com o sérvio Lazar Samardzic. Ele não chutou com muita força de fora da área mas após uma falha de Denzel Dumfries e do goleiro Yann Sommer, que ficaram parados, a bola acabou entrando (40').

Ao voltar do vestiário, os 'nerazzurri' retomaram o cerco à Udinese e empataram com um pênalti convertido pelo meio-campista turco Calhanoglu, após uma falta de Okoye cometida sobre Marcus Thuram (55').

E quando parecia que a partida terminaria empatada, o gol da vitória da Inter veio nos acréscimos (90'+5). O meio-campista Davide Frattesi aproveitou um rebote após uma bomba de Lautaro bater na trave e só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

A sete rodadas do fim do campeonato italiano, a Inter caminha a passos firmes rumo ao 20º 'Scudetto' da sua história: tem 14 pontos a mais que o Milan (2º) e 20 a mais que a Juventus (3º).

Seu título poderá ser garantido no dia 22 de abril, em San Siro, durante o clássico contra seu grande rival Milan.

"Ainda não está nada feito, temos que continuar enfrentando os jogos um após o outro, começando pela partida contra o Cagliari, no domingo, que não será fácil", alertou Frattesi após o triunfo desta segunda-feira.

Com 82 pontos, os 'nerazzurri' ainda podem quebrar o recorde de pontuação em uma temporada da Serie A, que pertence à Juve desde 2013-14 (102 pontos).

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Salernitana - Sassuolo 2 - 2

- Sábado:

Milan - Lecce 3 - 0

Roma - Lazio 1 - 0

Empoli - Torino 3 - 2

- Domingo:

Frosinone - Bologna 0 - 0

Monza - Napoli 2 - 4

Cagliari - Atalanta 2 - 1

Hellas Verona - Genoa 1 - 2

Juventus - Fiorentina 1 - 0

- Segunda-feira:

Udinese - Inter 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 82 31 26 4 1 75 15 60

2. Milan 68 31 21 5 5 60 34 26

3. Juventus 62 31 18 8 5 45 24 21

4. Bologna 58 31 16 10 5 45 25 20

5. Roma 55 31 16 7 8 56 35 21

6. Atalanta 50 30 15 5 10 55 34 21

7. Napoli 48 31 13 9 9 48 38 10

8. Lazio 46 31 14 4 13 37 34 3

9. Torino 44 31 11 11 9 31 29 2

10. Fiorentina 43 30 12 7 11 42 35 7

11. Monza 42 31 11 9 11 34 41 -7

12. Genoa 38 31 9 11 11 34 38 -4

13. Cagliari 30 31 7 9 15 32 52 -20

14. Lecce 29 31 6 11 14 26 48 -22

15. Udinese 28 31 4 16 11 30 47 -17

16. Empoli 28 31 7 7 17 25 47 -22

17. Hellas Verona 27 31 6 9 16 28 42 -14

18. Frosinone 26 31 6 8 17 38 61 -23

19. Sassuolo 25 31 6 7 18 36 59 -23

20. Salernitana 15 31 2 9 20 25 64 -39

