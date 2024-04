As autoridades chilenas garantiram, nesta segunda-feira (8), que desarticularam a estrutura operacional no país da organização criminosa internacional "Los Trinitarios", formada em Nova York há 30 anos por imigrantes dominicanos.

"Aqui há uma organização de caráter criminoso que era uma ameaça para a segurança do país e que foi desarticulada", assegurou o vice-ministro do Interior, Manuel Monsalve, ao comentar, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, a operação que foi realizada na sexta em 15 bairros da capital Santiago.

Nessa operação conjunta de agentes da polícia e do Ministério Público, foram realizadas diligências em 123 casas, onde foram apreendidos drogas, armas, dinheiro, criptomoedas e veículos. Também foram confiscados bens imóveis, de acordo com as autoridades.

O maior foco do procedimento, que vinha sendo planejado desde março de 2023, foi o 'acampamento Novo Amanhecer', o maior assentamento irregular de Santiago, no sudoeste da capital. "Como resultado, essa megaoperação desenvolvida no dia de sexta-feira levou à detenção de 63 [pessoas]. Quarenta e três desses [presos] eram integrantes de uma organização transnacional", apontou, por sua vez, o subdiretor de Crime Organizado e Segurança Migratória da Polícia de Investigações, Jorge Sánchez.

O funcionário assegurou que a "estrutura piramidal" de Los Trinitarios foi eliminada. Ela incluía a parte logística, o braço operacional e a cúpula no Chile dessa organização criminosa, criada em uma prisão americana em 1989.

Um dia depois da operação, a polícia realizou, no aeroporto de Santiago, "a prisão de um dos alvos e braços operacionais da organização denominada Los Trinitarios", disse o promotor Marcos Pastén, que não divulgou a identidade da pessoa que foi presa enquanto tentava entrar no Chile.

Nos últimos anos, o Chile vem sofrendo com o aumento dos crimes violentos, em virtude da chegada ao país de organizações internacionais do crime organizado como o Trem de Aragua, de origem venezuelana.

Entre 2014 e 2023, os homicídios no país sul-americano aumentaram em 60%; os estupros, 46%; e os roubos com violência ou intimidação, 11%, segundo números do Centro de Estudos e Análise do Crime, vinculado à Subsecretaria de Prevenção do Crime.

ps/pa/llu/dd/rpr