ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel e Hamas reduzem expectativas de trégua em Gaza

PANAMÁ CORRUPÇÃO: Julgamento dos 'Panama Papers' começa oito anos após explosão do escândalo

AMÉRICA ECLIPSE: Milhões de pessoas se reúnem para assistir ao eclipse total na América do Norte

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel e Hamas reduzem expectativas de trégua em Gaza

Israel e o movimento palestino Hamas reduziram nesta segunda-feira (8), após outra rodada de negociações indiretas no Egito, as expectativas de alcançar rapidamente uma trégua na Faixa de Gaza que permita a interrupção dos combates e a libertação dos reféns.

HAIA:

Nicarágua exige na CIJ que Alemanha pare de fornecer armas a Israel e acusa país de facilitar genocídio

A Nicarágua exigiu nesta segunda-feira (8) na Corte Internacional de Justiça (CIJ) que a Alemanha pare de fornecer armas a Israel, ao mesmo tempo que acusou o país europeu de cumplicidade com o que descreveu como um "genocídio" de palestinos em Gaza, o que Berlim negou de modo veemente.

=== PANAMÁ CORRUPÇÃO ===

PANAMÁ:

Julgamento dos 'Panama Papers' começa oito anos após explosão do escândalo

Vinte e sete pessoas serão julgadas a partir desta segunda-feira (8) no caso conhecido como "Panama Papers", oito anos após a explosão do escândalo que revelou como personalidades de todo o mundo teriam ocultado dinheiro com o trabalho do extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca.

=== AMÉRICA ECLIPSE ===

INGRAM:

Milhões de pessoas se reúnem para assistir ao eclipse total na América do Norte

Um eclipse total que será visível nesta segunda-feira(8) começando no México, passando pelos Estados Unidos e terminando no Canadá, atrai a atenção de milhões de pessoas, que veem neste fenômeno celeste uma oportunidade científica, econômica e até sentimental.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRUXELAS:

Ex-vice-presidente equatoriano Glas 'foi sequestrado', diz sua advogada

O ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas "foi sequestrado" no ataque armado à embaixada mexicana em Quito, mas ainda possui status de asilado, disse nesta segunda-feira (8) à AFP a sua advogada, Sonia Vera.

MÉXICO:

Primeiro debate presidencial no México é marcado por acusações

O primeiro debate presidencial do México no domingo (7) foi marcado por acusações mútuas entre os candidatos, que deixaram suas propostas de governo em segundo plano.

BUENOS AIRES:

Escanear a íris em troca de criptomoedas em uma Argentina em crise econômica

Em um centro comercial de Buenos Aires, Juan Sosa para em frente a uma "esfera" da empresa Worldcoin para escanear a íris de seus olhos em troca de criptomoedas, como já fizeram centenas de milhares de argentinos atingidos pela inflação e pelo ajuste fiscal.

-- EUROPA

MOSCOU:

Enchentes na Rússia afetam mais de 10 mil edifícios residenciais

Mais de 10.000 edifícios residenciais foram danificados nas regiões russas dos Urais, do Volga e da Sibéria Ocidental, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (8), por enchentes não eram observadas há décadas que causaram milhares de evacuações.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

EUA 'não aceitarão' produtos chineses vendidos abaixo do custo

O governo dos Estados Unidos "não aceitará" que o mercado mundial seja inundado por produtos chineses vendidos por preços abaixo do custo, afirmou nesta segunda-feira (8) a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, durante uma visita à China.

BERLIM:

BCE prevê uma pausa antes de começar a baixar os juros

O Banco Central Europeu (BCE), encorajado pela desaceleração da inflação, pode abrir o caminho na quinta-feira para um corte das taxas de juros a partir de junho.

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Paris seleciona os melhores dançarinos para cerimônia de abertura dos Jogos

Em um estúdio parisiense, cerca de 50 dançarinos "dão tudo de si" e treinam seus movimentos durante a última etapa do processo de seleção para as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

PARIS:

ONG alerta para estado da água do Rio Sena a três meses dos Jogos de Paris 2024

A quase 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, a ONG Surfrider Foundation alertou nesta segunda-feira (8) sobre o estado "alarmante" das águas do Rio Sena, onde devem ser disputadas diversas provas, com base em uma amostragem de seis meses.

