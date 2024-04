O britânico Russ Cook terminou neste domingo (7), na Tunísia, a aventura de se tornar a primeira pessoa a cruzar o continente africano de sul a norte, percorrendo 16 mil quilômetros.

Cook, de 27 anos, chegou no final da tarde a Cape Angela, onde fica o ponto mais setentrional da África, constataram jornalistas da AFP.

Membros de sua família e dezenas de tunisianos o abraçaram e o aclamaram em sua chegada.

Ele tinha iniciado a travessia no dia 22 de abril de 2023 no ponto mais ao sul da África do Sul, no que chamou de "Projeto África".

Cook cruzou 16 países, percorreu 16.250 quilômetros, o equivalente a 385 maratonas, em 351 dias.

O britânico passou por montanhas, bosques, selvas tropicais e desertos, entre os quais o do Saara.

"Não acredito que estou quase terminando", escreveu na rede social X durante a manhã deste domingo.

Várias pessoas o acompanharam em seus últimos quilômetros.

Ele chegou a Cape Angela com uma longa barba, que não aparava há meses, durante toda a sua viagem, que não foi tranquila.

Depois de percorrer a África do Sul e a Namíbia por 50 dias, seu equipamento foi roubado. Máquinas fotográficas, telefones, dinheiro e passaportes foram roubados em Angola.

Cook teve que interromper sua jornada vários dias devido a dores físicas, e no Saara teve que correr à noite para evitar o forte calor.

O aventureiro conseguiu arrecadar mais de 574 mil libras esterlinas (R$ 3,6 milhões na cotação atual), que serão doados à instituição de caridade britânica Running Charity, que ajuda jovens sem teto.

ctx-em/ezz/hme/eg/atm/cb