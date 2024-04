Os democratas declararam guerra a Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos, que consideram um obstáculo no caminho de Joe Biden à reeleição.

Segundo as pesquisas, o descendente da mais célebre dinastia democrata dos Estados Unidos, conhecido pelo acrônimo RFK Jr, prejudica mais Biden do que o candidato republicano Donald Trump.

Os democratas aprenderam a temer os independentes depois que George W. Bush derrotou Al Gore em 2000 e Donald Trump superou Hillary Clinton em 2016.

"A hiperpolarização é a razão pela qual um candidato de um terceiro partido com um nome conhecido é uma ameaça neste momento", diz Donald Nieman, cientista político da Universidade de Binghamton, no estado de Nova Iorque.

"Há apenas seis ou sete estados" que podem realmente oscilar para um ou outro partido em novembro e a vitória, em alguns casos, pode depender de apenas 10.000 ou 20.000 votos.

"Por isso, qualquer coisa que afaste um grupo de eleitores habitualmente fiável pode ser um fator decisivo", afirma.

A popularidade de Kennedy, com cerca de 10% nas sondagens, complica a estratégia da campanha de Biden, que procura transformar a votação de novembro numa escolha entre ele e Trump.

Kennedy, um advogado ambientalista, é conhecido pela sua oposição às vacinas.

O filho do antigo procurador-geral democrata "Bobby" Kennedy (assassinado em 1968) afirma ter reunido apoios suficientes para se apresentar às urnas em seis estados em novembro.

O seu objetivo é obter um milhão de assinaturas para poder concorrer em todos os 50 estados.

- Vantagem para Trump -

"Kennedy representa uma ameaça real para a campanha de Biden nos principais estados decisivos", diz Charlie Kolean, estrategista-chefe da empresa de consultoria política conservadora RED PAC.

"Ele está se saindo excepcionalmente bem entre os independentes e a geração mais jovem, grupos que tradicionalmente votam em Biden.

Os democratas, portanto, partiram para a ofensiva, com outdoors móveis perto dos locais onde RFK Jr. realiza comícios e ações legais para mantê-lo fora das urnas.

Mas não está claro se isso os prejudicará mais do que Trump.

Em 1992, o empresário Ross Perot obteve 19% dos votos, possivelmente custando a reeleição do republicano George Bush Sr. contra Bill Clinton.

As visões conspiratórias de Kennedy e sua oposição à ajuda à Ucrânia o tornaram um dos favoritos do movimento Trumpista "Make America Great Again" (MAGA).

Mas o magnata descartou a ideia de que Kennedy poderia ser outro Perot.

"Ele é o oponente político corrupto de Joe Biden, não meu. Adoro que ele esteja concorrendo", publicou Trump recentemente em seu aplicativo de mídia social.

- "Erro gigantesco" -

Kennedy começou sua candidatura à Casa Branca como democrata, mas desistiu da campanha primária sob pressão, segundo ele, de aliados de Biden.

Keith Nahigian, conselheiro de George Bush durante a campanha em que foi derrotado por Clinton em 1992, acredita que Biden cometeu um "erro gigantesco" ao alienar Kennedy, em vez de derrotá-lo nas urnas nas primárias.

"Acho que eles podem perder a presidência porque não pensaram bem na estratégia no início da corrida", disse ele à AFP.

No entanto, Nahigian, veterano de seis campanhas presidenciais, alerta para o perigo de ver 2024 como outro 1992, porque Perot, um bilionário, pôde comprar publicidade que Kennedy não pode pagar.

Para remediar essa situação, Kennedy escolheu como sua companheira de chapa Nicole Shanahan, uma ex-doadora democrata da Califórnia com muitos recursos.

Nahigian descreveu esta advogada e filantropa como "muito à esquerda" e improvável de atrair votos de apoiadores de Trump.

Mas ele alertou os republicanos e os democratas para não se acomodarem.

"Os candidatos independentes têm um grande impacto em uma eleição e não importa se você é um presidente em exercício, se você é um ex-presidente - você tem que levar isso a sério", disse Nahigian.

ft/bgs/erl/mel/dd/yr