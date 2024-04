Pelo menos 25 pessoas foram mortas no Sudão na sequência de um ataque das forças paramilitares a uma aldeia a sul da capital Cartum, informou neste domingo (7) um comitê local de ativistas.

As Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra com o Exército regular desde o ano passado, "atacaram o vilarejo de Um Adam", localizado 150 quilômetros ao sul de Cartum, de acordo com uma declaração de um comitê de resistência local.

A guerra no Sudão começou em 15 de abril de 2023 entre o Exército, sob o comando do general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das FAR, liderados por seu ex-vice, o general Mohamed Hamdan Daglo.

O conflito causou milhares de mortes e deslocou mais de 8,5 milhões de pessoas, de acordo com a ONU. Ele também destruiu a precária infraestrutura do país, que está à beira da fome.

O ataque de sábado causou "mais de 200 feridos, alguns graves e outros leves, e mais de 20 mártires", disse o comitê local neste domingo.

Mais tarde, cinco pessoas sucumbiram aos ferimentos, elevando o número de mortos para 25, disse o comitê.

Ambos os lados são acusados de crimes de guerra, ataques a civis, bombardeios indiscriminados em áreas residenciais e saques e boicote à ajuda humanitária.

bur/bha/feb/hme/anr/eg/mb/dd/yr