Um míssil caiu no mar perto de um navio em frente à cidade portuária de Áden, no Iêmen, informaram as agências de segurança marítima neste domingo (7).

Foi o segundo ataque desse tipo em menos de 24 horas, de acordo com a mesma fonte.

Embora não tenha sido imediatamente reivindicado, o ataque ocorreu no momento em que os rebeldes iemenitas, ligados ao Irã, intensificaram os ataques com mísseis e drones no Mar Vermelho e no Golfo de Áden contra navios que consideram ligados a Israel, em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, palco de um conflito entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.

A sudoeste de Áden, "um míssil atingiu a água perto" de uma embarcação, informou a Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO), acrescentando que "nenhum dano à embarcação foi relatado e a tripulação foi considerada segura".

A empresa de segurança marítima Ambrey também informou que um "projétil" havia caído no mar perto de um navio e pediu às embarcações próximas que "tomassem extremo cuidado".

O ataque ocorreu poucas horas depois que dois mísseis foram disparados contra um navio em alto mar a sudoeste do porto iemenita de Hodeida.

O primeiro míssil foi interceptado pela coalizão liderada pelos EUA e o segundo caiu "a certa distância" do navio, informou a UKMTO no sábado.

