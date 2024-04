O Milan emendou sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Italiano, ao bater o Lecce por 3 a 0 neste sábado (6), pela 31ª rodada, resultado que mantém a equipe na segunda posição na tabela, mas a 11 pontos da líder Inter de Milão, que ainda joga na rodada, contra a Udinese, na segunda-feira.

Com aproveitamento de campeão, faturando 32 pontos dos 39 disputados no segundo turno, o time 'rossonero' paga o preço pelo mau desempenho de novembro e dezembro, mas mantém certa pressão sobre a Inter.

A vitória deste sábado começou a ser construída com um belo chute do americano Christian Pulisic no ângulo (6'). O segundo veio minutos depois, com o francês Olivier Giroud (20'), que marcou seu 13º gol na temporada.

Na segunda etapa, o atacante português Rafael Leão (57') fechou o placar.

Com este resultado, o Milan também abre nove pontos de vantagem sobre a Juventus, que joga contra a Fiorentina (10ª) no domingo.

Por sua vez, o Lecce se mantém na 13ª posição, com quatro pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento, o Sassuolo (18º).

Na próxima quinta-feira, o Milan receberá a Roma no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Italiano (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Salernitana - Sassuolo 2 - 2

- Sábado:

Milan - Lecce 3 - 0

(13h00) Roma - Lazio

(15h45) Empoli - Torino

- Domingo:

(07h30) Frosinone - Bologna

(10h00) Monza - Napoli

(13h00) Cagliari - Atalanta

Hellas Verona - Genoa

(15h45) Juventus - Fiorentina

- Segunda-feira:

(15h45) Udinese - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 79 30 25 4 1 73 14 59

2. Milan 68 31 21 5 5 60 34 26

3. Juventus 59 30 17 8 5 44 24 20

4. Bologna 57 30 16 9 5 45 25 20

5. Roma 52 30 15 7 8 55 35 20

6. Atalanta 50 29 15 5 9 54 32 22

7. Lazio 46 30 14 4 12 37 33 4

8. Napoli 45 30 12 9 9 44 36 8

9. Torino 44 30 11 11 8 29 26 3

10. Fiorentina 43 29 12 7 10 42 34 8

11. Monza 42 30 11 9 10 32 37 -5

12. Genoa 35 30 8 11 11 32 37 -5

13. Lecce 29 31 6 11 14 26 48 -22

14. Udinese 28 30 4 16 10 29 45 -16

15. Hellas Verona 27 30 6 9 15 27 40 -13

16. Cagliari 27 30 6 9 15 30 51 -21

17. Frosinone 25 30 6 7 17 38 61 -23

19. Sassuolo 25 31 6 7 18 36 59 -23

18. Empoli 25 30 6 7 17 22 45 -23

20. Salernitana 15 31 2 9 20 25 64 -39

