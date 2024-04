O filho de LeBron James, Bronny, disse que entrará no draft de 2024 da NBA, apesar de um primeiro ano discreto no basquete universitário jogando pela Universidade do Sul da Califórnia (USC).

James, de 19 anos, disse no Instagram que entraria no draft e ao mesmo tempo no portal de transferências da NCAA, o que lhe permitiria assinar com outro time universitário.

"Tive um ano com alguns altos e baixos, mas tudo contribuiu para o meu crescimento como homem, estudante e atleta", escreveu ele.

Bronny James sofreu um colapso repentino durante um treino com sua equipe da USC em Los Angeles, em julho do ano passado.

O episódio de parada cardíaca e o tratamento subsequente para um defeito cardíaco congênito deixaram Bronny longe das quadras por cinco meses e levaram o filho do astro da NBA a uma temporada relativamente discreta para um jogador que havia sido nomeado All-American.

Bronny, que disputou sua primeira partida em dezembro, teve média de 4,8 pontos por jogo nos 24 confrontos que disputou.

Se Bronny for escolhido por um time no draft da NBA, existe a chance de ele jogar na mesma quadra que seu pai, que completará 40 anos em dezembro.

No entanto, é pouco provável que LeBron James, que ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior cestinha de todos os tempos da NBA na temporada passada, pressione para que seu filho se junte a ele no Lakers.

O agente Rich Paul, que administra as carreiras de LeBron e de seu filho, disse à ESPN em março que LeBron ficaria "animado se isso acontecesse organicamente", mas acrescentou que "LeBron quer que Bronny seja dono de si".

