Tanto a Polícia Federal (PF) quanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram diversas operações para apreender drogas, armas e madeira extraída ilegalmente em 2023 e 2024. Mas usuários nas redes sociais garantem que, desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou o comando das instituições, em janeiro de 2023, não foram mais realizadas atividades desse tipo. Isso é falso: dados de ambas as corporações mostram que essas apreensões seguiram ocorrendo em 2023, em alguns casos com resultados recordes.

“Depois que o lula trocou a direção da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal NÃO HOUVE mais apreensão de tráfico de drogas, de armas, de toras de madeira da Amazônia, etc e etc. É o modo esquerdista de proteção aos amigos”, diz a mensagem que circula noX. O texto foi difundido também noFacebook.

A troca de comando na PF e na PRF citada pelas publicações ocorreu em 19 de janeiro de 2023, conforme reportado por diversos veículos de comunicação à época (1,2,3).

Notícias e dados disponibilizados pela PF e PRF ao longo de 2023 mostram que a afirmação das publicações é falsa. Em alguns casos, o número de apreensões realizadas pelas corporações nesse ano foi, inclusive, superior aos valores registrados em 2022.

Apreensão de drogas

Em 2023, a PRF mudou a estratégia para apreensão de drogas nas rodovias federais, focando não somente em estados fronteiriços. O ano terminou com a apreensão de 700 toneladas de entorpecentes nas rodovias (1,2), umaumento de 14%na comparação com 2022.

No caso de operações contra o tráfico de drogas feitas pela PF, dados da Coordenação-Geral de Repressão a Drogas, Armas, Crimes contra o Patrimônio e Facções Criminosas (CGPRE) indicam umaapreensão recorde: foram R$ 2 bilhões em bens e valores de grupos criminosos ligados ao tráfico.

Uma análise feita pelo AFP Checamos a partir das notícias publicadas no site da PF sobre ações da corporação também encontrou um volume maior de títulos relacionados a entorpecentes em 2023, na comparação de 2022.

A partir de umaraspagem de dados, foramcoletados todos os títulosdasnotícias publicadaspela corporação em 2022 e em 2023, bem como suas respectivas datas. Em seguida, foramfiltrados apenas os títulosque continham o termo“droga”ou o nome de entorpecentes como“maconha”,“cocaína”,“metanfetamina”e“haxixe”.

Comoresultado final, foram encontradas 972 notícias com os termos descritos publicadas em 2023, contra 813 notícias publicadas em 2022.

Apreensão de armas

Com relação a armamentos, a PF, em 2023, registrou a apreensão de4.244 armas de fogoem números absolutos, mais do que o dobro de 2022.

Já obanco de dados abertos da PF, que inclui também dados das polícias civis estaduais, registrou2.770 ocorrênciascom apreensão de armas de fogo em 2023. Em 2022, foram 2.867 registros, o que significa uma queda de 3,3% de ocorrências.

A PRFpublica dadossobre a apreensão de armas de fogo em seuAnuário Estatístico. Os dados de 2023, porém, não estavam disponíveis até a publicação desta verificação.

O AFP Checamos, então, realizou acoletae análise dasnotíciaspublicadas no site da PRF em 2022 e 2023relacionadas a armamentos. Foram localizados72 títuloscom o termo“arma”publicados em 2023, frente a 110 publicados em 2022.

Apreensão de madeira ilegal na Amazônia

Procurada pelo AFP Checamos, a PRF afirmou que, nos sete estados da região Norte,“foram apreendidos 25.697 m³ de madeira em condição irregular, valor 28% maior que o registrado no ano anterior”. Publicações na imprensa registraram que, apenas no estado do Amazonas, o número de apreensões em 2023cresceu 900%em comparação com 2022.

Já com relação à PF, não foram localizados os números totais de apreensões de madeira ilegal. A raspagem e posterior análise dasnotícias publicadaspela corporação em seu sitelocalizou 21 textoscom o termo“madeira”no título em 2023, frente a 13 publicações em 2022.

