Os Estados Unidos e a China retomaram nesta semana o diálogo sobre a segurança entre suas forças armadas, anunciou nesta sexta-feira (5) o Exército dos Estados Unidos.

A reabertura das conversações ocorre após o presidente americano, Joe Biden, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, concordarem em novembro em aliviar as tensões e restabelecer a comunicação militar entre os dois países.

Representantes militares dos Estados Unidos e da China realizaram uma reunião de trabalho na quarta-feira (3) e quinta-feira (4) no Havaí, a primeira desde o final de 2021, anunciou em comunicado o Comando Indo-Pacífico (IndoPacom) do Exército dos Estados Unidos.

Uma comunicação "aberta, direta e clara" com o Exército chinês e "todas as outras forças militares da região é de máxima importância para evitar acidentes", afirmou o coronel Ian Francis, chefe da delegação dos Estados Unidos, citado no comunicado.

Segundo o IndoPaCom, nas reuniões realizadas nesta semana - as mais recentes de uma série que remonta a 1998 -, funcionários americanos e chineses "revisaram os eventos relacionados à segurança dos últimos anos".

Os Estados Unidos têm denunciado que aviões de guerra e navios chineses agiram de forma perigosa em torno de aviões e navios dos Estados Unidos e de seus aliados recentemente, especialmente no Mar da China Meridional.

A China considera de grande importância estratégica essa vasta região marítima, disputada entre vários países do sudeste asiático.

Antes de Biden e Jinping concordarem em retomar as conversações militares, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, alertou que a falta de comunicação pode acarretar incidentes.

wd/eml/aem/seb/erl/ms