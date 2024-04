"Não quero nenhum jogador pensando no Barcelona", declarou, nesta sexta-feira (5), o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, na véspera do jogo contra o Clermont pela Ligue 1, a quatro dias da partida de ida das quartas-de-final da Liga dos Campeões contra a equipe espanhola.

"Não ganhamos a Ligue 1, temos que ganhar três das sete partidas que nos restam", disse em entrevista coletiva no centro de treinamentos do PSG em Poissy, nos arredores de Paris.

O PSG lidera o campeonato francês com 12 pontos de vantagem sobre o Brest.

Marcado entre as semifinais da Copa da França na quarta-feira, onde o time parisiense venceu o Rennes por 1 a 0, e o duelo da Champions, também no Parque dos Príncipes, "todas as circunstâncias fazem com que seja difícil", disse sobre o duelo contra o lanterna da Ligue 1.

"Não quero nenhum jogador pensando no Barcelona, apenas no Clermont. Pode ser que alguns jogadores estejam menos motivados mas devemos estar em alto nível", acrescentou o espanhol.

Perguntado se ele já considerava a temporada de sua equipe "boa", Luis Enrique respondeu: "Vou usar uma comparação clássica entre as crianças na Espanha. Até junho, não há notas definitivas da temporada. Parece muito bom, mas tudo pode acontecer a qualquer momento".

bap/pm/iga/dd/aa