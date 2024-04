O diretor da equipe Mercedes, Toto Wolff, declarou nesta sexta-feira que não pode "descartar" a contratação do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que deu a entender que poderá substituir Lewis Hamilton na equipe.

Vettel, que se aposentou em 2022, revelou no início desta semana que teve conversas informais com Wolff, que precisa encontrar um substituto para o sete vezes campeão mundial Hamilton, que competirá pela Ferrari no próximo ano.

Antes do GP do Japão, Wolff enfatizou que o histórico do piloto alemão de 36 anos é "fenomenal", mas acrescentou que ainda não havia tomado uma decisão.

"Não é algo que tenhamos planejado para ser feito nas próximas semanas. O mercado de pilotos é muito dinâmico. Alguns dos melhores estão assinando com outras equipes", disse ele.

"Queremos continuar conversando e deixando as opções em aberto, inclusive neste momento é cedo demais para nos comprometermos com um piloto. Às vezes é bom fazer uma pausa para reavaliar o que é importante para nós e encontrar a motivação", acrescentou.

O tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen, com a Red Bull ainda abalada pelo 'caso Horner', em que o diretor da equipe foi acusado de comportamento inadequado, é o alvo número 1 de Wolff, segundo diversas informações divulgadas.

amk/pst/smr/pm/iga/aam/aa