O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) dominou as primeiras sessões de treinos livres do Grande Prêmio do Japão, quarta etapa da temporada de Fórmula 1, no final de um dia que foi interrompido pela chuva no circuito de Suzuka.

Duas semanas após seu abandono na Austrália, o primeiro em dois anos, Verstappen pareceu muito à vontade na rápida pista japonesa, onde venceu as duas últimas temporadas e confirmou seu status de favorito para o GP de domingo.

Ele dominou a primeira sessão de treinos da jornada sem forçar, mas preferiu ficar na garagem quando na segunda apareceu a chuva no circuito, onde a temperatura não ultrapassou os 13ºC no ar e os 18ºC no asfalto.

"Foi um bom primeiro dia, me senti confortável no carro. Ainda há pequenas coisas para testar e verificar, mas no geral está tudo bem. É uma pena não ter conseguido rodar na segunda sessão de testes, mas não dá para mudar o tempo! Tenho a impressão de que a diferença foi reduzida em relação aos nossos perseguidores, mas Suzuka é um circuito em que a equipe é boa, por isso estamos confiantes para este fim de semana", declarou Verstappen.

O holandês superou o companheiro mexicano Sergio Pérez e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor em Melbourne, por 181 e 213 milésimos respectivamente.

Com o sexto lugar do monegasco Charles Leclerc logo atrás das duas Mercedes dos britânicos George Russell e Lewis Hamilton, a 'Scuderia' confirmou que em princípio será a grande adversária da Red Bull neste fim de semana.

"Não foi o dia ideal porque não conseguimos trabalhar na segunda sessão de treinos. Fiquei bastante confortável na primeira sessão e queria muito continuar trabalhando na segunda. Mas foi parecido para todos", comentou Sainz.

- Alonso sétimo -

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) fez o sétimo melhor tempo, enquanto as McLaren foram mais discretas, com 8º e 10º lugares.

"Estamos numa posição correta e estou confiante de que vamos poder progredir antes do treino classificatório, onde vamos lutar por uma boa posição", explicou o britânico Lando Norris.

A primeira sessão de treinos livres foi encurtada em dez minutos devido a uma bandeira vermelha exibida após o acidente em alta velocidade de Logan Sargeant. O americano danificou sua Williams ao colidir com uma parede de pneus e ficou fora da segunda sessão porque seu carro não foi consertado a tempo.

Há duas semanas, em Melbourne, o americano teve que ceder o volante ao companheiro de equipe, o tailandês Alex Albon, que havia destruído seu carro, já que sua equipe não tem um chassi substituto. Descartado, Sargeant presenciou a classificação e a corrida na garagem da Williams após os dirigentes optarem por favorecer Albon, por considerá-lo mais capaz de somar pontos para a equipe.

