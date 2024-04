Uma mulher, em cumplicidade com seu parceiro, entregou sua filha de 11 anos a um homem em troca de um veículo e dinheiro, denunciaram as autoridades nesta quinta-feira (4), ao informar sobre a prisão dos três acusados de estupro e abuso contra a menina.

"A mãe da menina de 11 anos, junto com seu parceiro que era padrasto da criança, recebeu um veículo automotor e dinheiro em dinheiro mensalmente para permitir que o acusado abusasse de sua filha", afirmou o ministro da Segurança, Gustavo Sánchez.

O caso que chocou os hondurenhos ocorreu na comunidade de Jutiapa, departamento de El Paraíso, cerca de 80 km a leste da capital Tegucigalpa.

"Eles foram presos preventivamente por serem considerados responsáveis pelos crimes de estupro continuado [...] da menor", argumentou o ministro.

Yahdai Varela, porta-voz da Secretaria da Infância, disse que "a menina está sob a proteção do Estado".

De acordo com o Observatório da Violência da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, este país da América Central é o "mais perigoso" da América Latina para as mulheres. Em 2023, foram registrados 380 feminicídios, em comparação com 308 em 2022.

nl/mis/nn/am