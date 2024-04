O Liverpool sofreu mais do que o esperado para vencer o lanterna Sheffield United (3-1), nesta quinta-feira (4), pela 31ª rodada da Premier League, com dois gols no segundo tempo que recolocaram a equipe de Anfield na liderança.

O argentino Alexis Mac Allister (76') e o holandês Cody Gakpo (90') fizeram a alegria dos torcedores locais na reta final de uma partida em que o Liverpool foi menos superior e brilhante do que o habitual.

Na tabela, a equipe comandada pelo técnico Jürgen Klopp recuperar a liderança, agora com 70 pontos, dois a mais que o Arsenal (2º, 68 pontos) e três a mais que o Manchester City (3º, 67), atual tricampeão.

Os três times que ocupam o 'pódio' venceram assim os duelos desta rodada de meio de semana, a 31ª, mantendo assim o suspense a um mês e meio do desfecho do campeonato.

Arsenal e Manchester City haviam colocado pressão sobre o Liverpool com suas respectivas vitórias na quarta-feira contra Luton (2-0) e Aston Villa (4-1), mas os 'Reds' também responderam com uma vitória.

O Liverpool abriu o placar nesta quinta com uma dose de sorte, aos 17 minutos, quando uma falha do goleiro Ivan Grbic ao tentar afastar foi aproveitado pelo uruguaio Darwin Núñez, que fez 1 a 0.

O Sheffield United, que tem os piores números ofensivos desta Premier League, respondeu empatando na segunda etapa (59') com um gol de Conor Bradley quando tentava desviar de cabeça.

O empate em 1 a 1 despertou os temores do Liverpool mas Mac Allister devolveu a vantagem a seu time com uma bomba aos 76 minutos. Seu gol recolocou os donos da casa no caminho do título e confirmou o grande momento do jogador campeão mundial com a Argentina em 2022 já que ele marcou três gols e deu quatro assistências nos últimos seis jogos da Premier League.

De cabeça, Gakpo fechou o placar em 3 a 1 aos 90 minutos, finalizando um cruzamento de Andy Robertson.

O Liverpool chegará, portanto, como líder ao jogo de domingo, pela 32ª rodada, na qual disputará o emblemático 'Northwest Derby' contra o Manchester United, em Old Trafford.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Fulham 3 - 1

Newcastle - Everton 1 - 1

Burnley - Wolverhampton 1 - 1

AFC Bournemouth - Crystal Palace 1 - 0

West Ham - Tottenham 1 - 1

- Quarta-feira:

Arsenal - Luton Town 2 - 0

Brentford - Brighton 0 - 0

Manchester City - Aston Villa 4 - 1

- Quinta-feira:

Liverpool - Sheffield United 3 - 1

Chelsea - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 30 21 7 2 70 28 42

2. Arsenal 68 30 21 5 4 72 24 48

3. Manchester City 67 30 20 7 3 67 29 38

4. Aston Villa 59 31 18 5 8 63 46 17

5. Tottenham 57 30 17 6 7 62 44 18

6. Manchester United 48 29 15 3 11 40 40 0

7. West Ham 45 31 12 9 10 50 55 -5

8. Newcastle 44 30 13 5 12 64 52 12

9. Brighton 43 30 11 10 9 51 46 5

10. Wolverhampton 42 30 12 6 12 43 47 -4

11. AFC Bournemouth 41 30 11 8 11 44 53 -9

12. Chelsea 40 28 11 7 10 49 47 2

13. Fulham 39 31 11 6 14 47 50 -3

14. Crystal Palace 30 30 7 9 14 34 50 -16

15. Brentford 28 31 7 7 17 42 55 -13

16. Everton 26 30 8 8 14 31 42 -11

17. Nottingham 25 31 7 8 16 39 53 -14

18. Luton Town 22 31 5 7 19 43 64 -21

19. Burnley 19 31 4 7 20 32 66 -34

20. Sheffield United 15 30 3 6 21 28 80 -52

