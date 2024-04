O Dia Internacional da Visibilidade Trans é celebrado todo 31 de março desde 2009 e, em 2024, coincidiu com o domingo de Páscoa. Diante disso, publicações com mais de 13 mil interações apontam que o presidente norte-americano Joe Biden (Partido Democrata) uniu as duas datas e proibiu que crianças pintassem ovos com símbolos religiosos nas celebrações da Casa Branca. Mas, além de assinalar a coincidência no calendário, porta-vozes do governo dos Estados Unidos afirmaram que as festividades oficiais seguem orientações federais de não discriminação há décadas.

“Indignação quando Biden proclama o Domingo de Páscoa como o ‘Dia Trans da Visibilidade’- enquanto a Casa Branca PROIBE crianças de enviarem designs de ovos de Páscoa com tema religioso em evento anual para famílias de militares”, diz o que parece ser um título noticioso na imagem compartilhada noFacebooke noInstagram.

Alegação similar também circula noKwai, noX, noTelegrame em outros idiomas, comoinglêseespanhol.

Algumas publicações virais compartilham uma captura de tela traduzida para o português de umamanchetedo Daily Mail, enquanto outras anexam a tradução daproclamaçãode Biden, em 29 de março de 2024, determinando a celebração, em 31 do mesmo mês, do Dia da Visibilidade Trans.

A data anual celebra e conscientiza sobre os direitos e reivindicações daspessoas transgênero, que possuem uma identidade ou expressão de gênero diferente da qual foram designadas quando nasceram.

Nos Estados Unidos, Biden também declarou 31 de março como oDia de César Chávez, um trabalhador agrícola migrante.

A declaração foi alvo decríticasnas redes sociais por membros do Partido Republicano estadunidense e pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, queacusouo mandatário de cometer“blasfêmia”e disse que a medida fazia parte de um“ataque de anos do governo Biden à fé cristã”, já que no dia 31 também foi comemorado odomingo de Páscoa.

Contudo, as celebrações no mesmo dia foram uma coincidência, uma vez que o Dia da Visibilidade Trans é uma comemoração com data fixa no calendário, e a Páscoa, não.

Coincidência de datas

O Dia Internacional da Visibilidade Trans se comemora anualmente em31 de marçoe foicriado em 2009porRachel Crandall, ativista transgênero de Michigan, como confirmou à AFP Brandon Wolf, secretário de imprensa doHuman Rights Campaign, grupo de defesa dos direitos LGBTQ.

Não é a primeira vez que Biden proclama 31 de março como o Dia da Visibilidade Trans. O mesmo já aconteceu em2023e2022, quando a Páscoa foi celebrada em9 de abrile17 de abril, respectivamente.

Em contrapartida, o domingo de Páscoa é umadata móvel, ou seja, ela muda a cada ano. A festividade sempre acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia. No Brasil, ela também écalculadaapós 47 dias do carnaval.

A última vez que o domingo de Páscoa caiu em 31 de março foi em 2013, segundo umcensode dados e datas dos Estados Unidos.

Ao ser consultado sobre a coincidência entre as datas, o subsecretário de imprensa da Casa Branca e assessor principal de comunicação, Andre Bates, explicou à AFP por e-mail que“como cristão que celebra a Páscoa em família, o presidente Biden defende unir as pessoas, a dignidade e a liberdade de todos os estadunidenses”.

“Lamentavelmente, não surpreende que políticos busquem dividir e enfraquecer o nosso país com uma retórica cruel, cheia de ódio e desonesta. O presidente Biden nunca abusará de sua fé com finalidades políticas ou por lucro”, complementou.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em umacoletiva de imprensaem 1º de abril de 2024, disse estar“surpresa com toda a desinformação que o tema teve”e reafirmou que o Dia da Visibilidade Trans se celebra a cada 31 de março, ao passo que a Páscoa cai em dias diferentes.

“Este ano coincidiu com o Dia da Visibilidade Transgênero. Simples assim. Foi isso o que aconteceu”, reforçou.

Biden publicou umcomunicadoem 31 de março desejando votos de feliz Páscoa aos“cristãos de todo o mundo”que celebravam a festividade.“A Páscoa nos recorda o poder da esperança e a promessa da ressurreição de Cristo”, completou.

Proibição de símbolos religiosos

As publicações virais também apontam que a Casa Branca proibiu“crianças de enviarem designs de ovos de Páscoa com tema religioso em evento anual para famílias de militares”.

Uma publicaçãono perfil do Facebook do programa familiar da Guarda Nacional de Missouri explicou que,“a cada ano, a primeira-dama em conjunto com o ‘American Egg Board’ apresenta uma exibição de ovos reais que representam os 54 estados, territórios e o Distrito de Columbia ao longo da Colunata Leste da Casa Branca”.

A tradição se iniciouem 1976com o American Egg Board apresentando um ovo comemorativo à primeira-dama.Em 2021, a Casa Branca incorporou essa iniciativa à comemoração da Páscoa ao colocar em exibição os ovos produzidos por jovens e crianças.

Nasrestrições oficiaispara a inscrição no concurso, se especifica que“o envio não deve incluir nenhum conteúdo questionável, símbolo religioso, tema abertamente religioso ou declarações políticas partidárias”.

A assistente adjunta do presidente na Casa Branca e diretora de comunicação da primeira-dama, Elizabeth Alexander,afirmouno X que“a linguagem padrão de não discriminação no folheto do American Egg Board é utilizada há 45 anos em todas as administrações democratas e republicanas (...), incluindo a administração anterior”.

Assim também informou Emily Metz,presidentee diretora executiva do American Egg Board, em uma nota enviada à AFP:“A linguagem das diretrizes mencionadas nas notícias recentes é aplicada consistentemente na organização desde a sua fundação, em todas as administrações”.

Metz acrescentou que a organização foi criadaem 1976pelo Congresso estadunidense como programa do Departamento de Agricultura.

“Sempre teve que operar dentro dasorientações federaispara todas as suas atividades. O American Egg Board e outros conselhos de produtos básicos proíbem a discriminação em todos os programas e atividades por motivos de religião, crenças políticas e todas as demais categorias indicadas”, finalizou.

Essa alegação também foi verificada porAos FatoseReuters.

