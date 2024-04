Um homem condenado por matar duas pessoas há mais de duas décadas foi executado nesta quinta-feira (4) com injeção letal no estado de Oklahoma, no oeste dos Estados Unidos, informaram fontes oficiais.

Michael Smith, de 41 anos, foi executado na Penitenciária Estadual de Oklahoma, em McAlester, disseram funcionários do Departamento de Instituições Carcerárias em um comunicado.

O processo de execução começou às 15h09 GMT (12h09 em Brasília) e Smith foi declarado morto 11 minutos depois. Nesse momento, um "assessor espiritual" estava presente na câmara de execução.

Smith foi condenado em 2023 pelos assassinatos cometidos de forma separada em 2022, em Oklahoma City, de Janet Moore e Sharath Babu Pulluru, funcionária de uma loja.

Segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, Smith inicialmente confessou ter disparado em Moore e em Pulluru, mas depois afirmou que estava drogado durante o crime e não se lembrava de ter sido preso.

A Junta de Indultos e Liberdade Condicional de Oklahoma negou o pedido de clemência de Smith no mês passado, e a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta quinta-feira o seu último recurso para suspender a execução.

Os advogados de Smith argumentaram que ele deveria ser perdoado em vida porque tem deficiência mental e abusou das drogas por anos.

Este ano houve três execuções nos Estados Unidos, incluindo uma no Alabama, o primeiro estado a utilizar gás nitrogênio.

As outras duas, na Geórgia e no Texas, foram realizadas mediante injeção letal.

cl/md/db/llu/dd/mvv