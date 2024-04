Dezessete policiais ficaram feridos e mais de cinquenta pessoas foram detidas após uma confusão entre torcedores do clube de futebol Hajduk Split e a polícia após o jogo em que o Dínamo Zagreb derrotou os anfitriões, conforme anunciado oficialmente.

Os confrontos começaram logo após o apito final da partida, vencida por 1 a 0 na noite de quarta-feira, em Split, pelo Dínamo, nas semifinais da Copa da Croácia.

Segundo o comunicado da polícia, 27 mil pessoas estavam nas arquibancadas, sendo mil delas torcedores do Dínamo.

Várias centenas de 'ultras' do Hajduk Split invadiram o campo para confrontar jogadores e torcedores do Dínamo, segundo a polícia, que os encurralou nas arquibancadas, onde arrancaram os assentos e os jogaram na direção das forças policiais.

Os jogadores do Dínamo tiveram que se abrigar no vestiário.

Mais tarde, nas ruas do entorno do estádio, "grupos atacaram diversas vezes a polícia, atirando sinalizadores, garrafas, pedras e outros objetos", segundo o comunicado, acrescentando que três policiais tiveram de ser hospitalizados, um deles com lesões sérias.

Um veículo da polícia foi danificado e 54 pessoas foram detidas.

"Nada justifica a violência... Lamento por essas cenas e espero nunca mais vê-las em nossa cidade", escreveu a prefeita de Split, Ivica Puljak, no Facebook.

A Croácia é conhecida pela sua seleção, vice-campeã mundial em 2018 e terceira na Copa de 2022, mas também pelos seus hooligans.

Entre eles, os ultras do Dínamo Zagreb, os 'Bad Blue Boys', e os 'Torcida' do Hajduk Split são os mais conhecidos. As partidas entre os dois clubes rivais, no 'Vjecni derbi' (Dérbi Eterno), são sempre de alto risco.

