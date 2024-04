A ONG Human Rights Watch (HRW) revelou, nesta quinta-feira (4), a ausência de um alvo militar em um bombardeio israelense contra um edifício em Gaza, em 31 de outubro, que matou pelo menos 106 civis, e afirmou que poderia constituir um "crime de guerra".

Ao menos 350 pessoas estavam no prédio quando foi bombardeado por Israel, segundo testemunhas. O edifício de seis andares estava localizado no campo de deslocados de Nuseirat, no centro de Gaza.

O ataque deixou pelo menos 106 mortos, incluindo 54 crianças, e foi um dos mais mortais para civis desde o início da ofensiva militar israelense, em 7 de outubro, lançada em resposta ao ataque do movimento islamista Hamas contra o seu território.

"O bombardeio israelense que matou 106 civis constitui um aparente crime de guerra", considerou a ONG nas conclusões de uma investigação realizada de janeiro a março.

"A lei da guerra proíbe ataques dirigidos contra civis e não faz distinção entre civis e combatentes", acrescentou.

Em um comunicado, a ONG afirmou não ter encontrado "nenhum indício de alvos militares perto do edifício no momento do ataque israelense, o que torna o bombardeio um ato de indiscriminação ilegal segundo as leis da guerra".

A investigação da HRW foi realizada por entrevistas telefônicas com 16 pessoas, análise de imagens de satélite e de 35 fotos e 45 vídeos.

O Exército não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da AFP.

bfi/cho/cn/sag/mb/aa