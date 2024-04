Um golaço do meia italiano Rolando Mandragora deu a vitória à Fiorentina por 1 a 0 sobre a Atalanta nesta quarta-feira (3), em Florença, no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália.

Mandragora decidiu a partida aos 31 minutos do primeiro tempo acertando uma bomba da intermediária no ângulo direito do goleiro Marco Carnesecchi.

A vitória pelo placar mínimo dá uma ligeira vantagem à 'Viola' para o jogo de volta, que será disputado em Bérgamo no dia 24 de abril.

A Fiorentina não ganha um título desde a Copa da Itália de 2001. Na temporada passada, o clube esteve perto de encerrar o jejum, mas perdeu a final da Liga Conferência para o West Ham da Inglaterra.

A outra vaga na final da Copa da Itália será decidida entre Juventus e Lazio. No jogo de ida, em Turim, a 'Vecchia Signora' venceu por 2 a 0.

