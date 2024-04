O Atlético-MG estreia na Copa Libertadores nesta quinta-feira (4) contra um adversário em crise, o Caracas, que chega para esta primeira partida na competição com novo treinador.

Coordenador das categorias de base do Caracas, Henry Meléndez foi anunciado no domingo como substituto do ex-técnico da seleção venezuelana Leo González, depois de uma sequência de oito jogos sem vitória.

Maior vencedor do Campeonato Venezuelano (12 títulos), o Caracas corre o risco de ficar de fora do quadrangular final da atual edição, em que a equipe ocupa a 11ª posição.

"Vai ser fundamental levar cada um dos jogadores em sua melhor versão, porque a mudança que tem que ser feita em um prazo muito curto", disse Meléndez.

A partida, que começa às 19h (horário de Brasília), corresponde ao Grupo G, que também conta com Rosario Central da Argentina e Peñarol do Uruguai, que também se enfrentam nesta quinta-feira, no mesmo horário.

- Olho no Mineirão -

O Atlético chega para o duelo no Estádio Olímpico da UCV, na capital venezuelana, em meio à disputa da final do Campeonato Mineiro contra o arquirrival Cruzeiro.

O jogo de volta da decisão do estadual será no próximo domingo, no Mineirão, depois do empate em 2 a 2 na MRV Arena, no sábado passado.

Por isso, o técnico do 'Galo', o argentino Gabriel Milito, pode poupar alguns jogadores importantes contra o Caracas.

Milito não poderá comandar o time da beira do campo na Venezuela, pois terá que cumprir suspensão por ter sido expulso na Libertadores do ano passado, quando comandava o Argentinos Juniors, em jogo contra o Fluminense.

- Escalações prováveis:

Caracas: Wuilker Faríñez - Luis Casiani, Francisco La Mantía, Rubert Quijada, Renné Rivas - Bryant Ortega, Vicente Rodríguez, Anderson Contreras - Ender Echenique, Edwuin Pernía, Yeison Mena. Técnico: Henry Meléndez.

Atlético-MG: Everson - Jemerson, Mauricio Lemos, Bruno Fuchs - Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Ghilherme Arana - Igor Gomez - Eduardo Vargas, Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

