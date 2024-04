O camaronês Joel Embiid, atual MVP da NBA, reapareceu nesta terça-feira (2) no jogo do Philadelphia 76ers contra o Oklahoma City Thunder, dois meses depois de ter passado por uma cirurgia de menisco.

Os Sixers confirmaram o retorno publicando nas redes sociais uma foto em que seu craque aparece no vestiário segurando uma bola com uma das mãos e uma placa com a outra em que diz: "I am back" (Estou de volta).

O pivô de 2,13 m de altura se machucou no dia 30 de janeiro, durante um jogo contra o Golden State Warriors, quando o atacante adversário Jonathan Kuminga caiu sobre a perna esquerda em uma jogada no último quarto da partida.

Embiid, de 29 anos e com um extenso histórico de lesões graves, liderava a liga em pontuação (com médias de 35,3 pontos e 11,3 rebotes) e era um sério candidato a reter o prêmio de MVP.

O camaronês precisou se submeter a uma cirurgia e ficou 29 jogos afastado, durante os quais o Philadelphia teve um retrospecto de 11 vitórias e 18 derrotas.

Além de lutar pelo primeiro anel nos playoffs que começam no dia 14 de abril, Embiid vai correr atrás do ouro olímpico nos Jogos de Paris (26 de julho a 11 de agosto) competindo pela seleção dos Estados Unidos.

O pivô foi incluído entre os cinco titulares dos Sixers para o jogo transmitido nacionalmente contra o Thunder, e a expectativa é de que, por precaução, ele jogue durante um tempo limitado.

