A Juventus, em crise no Campeonato Italiano, deu um grande passo rumo à decisão da Copa da Itália, ao vencer a Lazio por 2 a 0 nesta terça-feira (2), no jogo de ida da semifinal da Copa da Itália, em Turim.

A 'Velha Senhora', que no último fim de semana foi derrotada pela Lazio em Roma (1 a 0), na 30ª rodada da Serie A, conseguiu sua vingança com os gols de Federico Chiesa (50') e Dusan Vlahovic (64').

Agora, o time ‘bianconero’ terá que ratificar a classificação no jogo de volta, daqui a três semanas, no Estádio Olímpico da capital, contra uma Lazio que se mostrou tímida no segundo jogo sob o comando do técnico Igor Tudor.

"Precisávamos de um jogo assim depois de um período muito difícil, mas nada está garantido para a final. Vai ser difícil novamente contra a boa equipe da Lazio na volta", declarou Vlahovic, que marcou seu 16º gol na temporada.

Daqui até o jogo de volta, a Juventus precisa se recuperar no Campeonato Italiano: desde o final de janeiro, o time somou apenas sete pontos em 27 possíveis e o futuro do técnico Massimiliano Allegri está indefinido.

A outra semifinal será entre Fiorentina, vice-campeã em 2023, e Atalanta. O jogo de ida será nesta quarta-feira, no estádio Artemio Franchi, em Florença.

A decisão da Copa da Itália está programada para o dia 15 de maio. A Inter de Milão, atual bicampeã, foi eliminada nas oitavas de final pelo Bologna (2 a 1 na prorrogação).

