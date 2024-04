O jornal The New York Times revelou, em 25 de março de 2024, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou duas noites na embaixada da Hungria após ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. Desde então, circula nas redes sociais um vídeo com mais de 96 mil interações que supostamente mostra um protesto no país do leste europeu em que milhares de pessoas pediriam a renúncia do primeiro-ministro devido à estadia de Bolsonaro. Mas as publicações enganam ao relacionar o episódio à manifestação, convocada por conta de uma denúncia de corrupção no sistema político húngaro.

“Depois do The New York Times vazar imagens do Bolsonaro se escondendo na embaixada da Hungria, manifestantes pedem demissão do primeiro-ministro. O mundo odeia Bolsonaro”, lê-se no texto que acompanha o vídeo noX, noFacebook, noInstagrame noKwai.

A gravação viral mostra milhares de pessoas gritando palavras de ordem em húngaro com tochas e bandeiras do país, enquanto um homem fala ao microfone em cima de um palco.

A sequência começou a circular apósreportagemdo jornal The New York Timesrevelar, em 25 de março de 2024, imagens de um vídeo de vigilância que mostram Bolsonaro na embaixada da Hungria em Brasília entre 12 e 14 de fevereiro de 2024.

Segundo o diário norte-americano, a estadia do ex-presidente na embaixada sugere que Bolsonaro tentava“fugir do sistema judiciário brasileiro”, uma vez que quatro dias antes seupassaporte havia sido apreendidopela Polícia Federal em uma operação que investiga uma suposta tentativa de golpe de estado.

Após a publicação da reportagem, o embaixador húngaro, Miklos Temás Halmai, foi convocado paraprestar esclarecimentossobre a estadia à secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, Maria Luísa Escorel. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa do ex-mandatário explicar o caso, que retornou apontando ser“ilógica”a hipótese de fuga do país.

Contudo, as publicações virais enganam ao relacionar esse episódio a um protesto na Hungria.

Escândalo de corrupção

Uma busca no Google com as palavras-chave“protestos”e“Hungria”levou àmesmasequência, publicada em 27 de março de 2024 pelo veículo UOL no YouTube com o título “Protesto na Hungria: Escândalos levam milhares a pedir renúncia de Orbán, que deu abrigo a Bolsonaro”.

Na descrição do vídeo, é informado que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, enfrentou uma manifestação pedindo a sua renúncia após escândalo de corrupção e interferência no judiciário.

O UOL credita as imagens a uma publicação feita pelo meio de comunicação do leste europeuNextaTV, no X. Uma busca neste perfil levou àpostagemoriginal, com a informação de que o protesto aconteceu após Peter Magyar, um ex-funcionário do governo húngaro, divulgar uma gravação de áudio denunciando um suposto caso de corrupção.

People took to the streets of Budapest demanding Orban's resignation

Thousands of people protested outside

#Hungary

's parliament in

#Budapest

, demanding the resignation of chief prosecutor and Prime Minister Viktor Orban after a former government official accused a top Orban…

pic.twitter.com/M0A5OiA4qQ

— NEXTA (@nexta_tv)

March 27, 2024

A AFP também informou sobre amanifestação, que aconteceu em 26 de março.

Convocação de Magyar

Uma busca no perfil deMagyarno Facebook permitiu identificar apostagemem que ele divulga a gravação de áudio denunciando o suposto caso de corrupção. Também foi possível encontrar outras publicações em que ele convoca seus apoiadores para a manifestação de 26 de março (1,2).

Em umamensagemdesse dia, por exemplo, ele escreve que se exigirá“uma investigação sobre o maior escândalo político e de corrupção das últimas décadas, a demissão do governo e do Procurador-Geral”e pede que as pessoas levem bandeiras da Hungria e tochas, cenário similar ao que se vê no vídeo viral.

O protesto também foi noticiado pela imprensa húngara, com imagens que repetem o cenário visto no vídeo viral (1,2). Em nenhuma dessas notícias ou em postagens de Magyar é citada a estadia de Bolsonaro na embaixada húngara em Brasília como motivação para a manifestação.

Outra alegação sobre Bolsonaro na embaixada húngara foiverificadapelo AFP Checamos.

Esse conteúdo também foi checado porAos Fatos.

