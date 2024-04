O armador Rajon Rondo, quatro vezes All-Star da NBA, anunciou sua aposentadoria do basquete nesta terça-feira (2), após 16 anos de carreira, nos quais foi campeão da liga americana duas vezes, uma pelo Boston Celtics e outra pelo Los Angeles Lakers.

Rondo, de 38 anos, estava sem equipe desde que encerrou a temporada 2021-2022 com a camisa do Cleveland Cavaliers.

"Acabou. Não posso (...) Prefiro passar o tempo com meus filhos", disse o jogador no podcast 'All The Smoke' sobre a possibilidade de voltar às quadras.

Com excelente visão de jogo e personalidade forte, Rondo foi selecionado pelo Phoenix Suns no Draft de 2006 como 21ª escolha.

Dois anos depois, foi peça fundamental no 17º título dos Celtics, o último da emblemática franquia, sendo um complemento de luxo para o trio de estelar formado por Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen.

Em 2020, teve um papel menos decisivo na última conquista dos Lakers, a outra franquia mais vitoriosa da NBA.

Nessa ocasião, Rondo contribuiu sendo reserva na equipe comandada por LeBron James nos playoffs de Orlando (Flórida), disputados sem público por conta da pandemia de covid-19.

O armador liderou a liga em assistências durante três temporadas (entre 2011 e 2013 e em 2015-2016) e outra em roubadas de bola (2009-2010).

No total, Rondo teve média de 9,8 pontos, 7,9 assistências e 4,5 rebotes em seus 957 jogos na NBA, nos quais também defendeu Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks e Los Angeles Clippers.

