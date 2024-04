Não é João Pedro Stedile, membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), quem aparece em uma gravação afirmando ser “petista e corrupto”, como alegam usuários nas redes sociais. As mensagens somam milhares de interações desde 23 de março de 2024 compartilhando um vídeo de um homem, à beira de uma piscina, dizendo ser “ladrão” e estar usufruindo do dinheiro “proveniente da corrupção”. Mas as imagens mostram o empresário e ex-candidato a deputado federal Valdecir Hanauer (PRTB), que criou o material em forma de sátira.

“O nome dele é João Pedro Stedile. Líder nacional do MST,olha ele bêbado o que fala”, diz uma das publicações que circulam noFacebook, noKwai, noTikTok, noXe noTelegram.

As mensagens são acompanhadas por uma gravação de um homem à beira de uma piscina, em frente a garrafas de bebidas alcoólicas. No vídeo, ele diz:“Você, que é um petista incapacitado de perceber as coisas, dá uma olhada aqui… Eu sou um petista ladrão. Analisa comigo… Eu, o José Dirceu, o André do Rap, o Sérgio Cabral, nós estamos todos desfrutando dos prazeres da corrupção, e você, petista incapacitado de perceber, trabalha para pagar imposto para nos manter”.

Algunsusuáriosindicam que o suposto líder do MST estaria confessando os crimes por estar alcoolizado:“Mesmo esse cara confessando tudo bastante bêbado,(pois a bebida é o soro da verdade), vai ter petista que quer continuar sendo enganando e sustentando esse luxo que o bandido aí usufrui, golpe na cara!”.

Mas a pessoa que aparece na gravação não é João Pedro Stedile.

Sátira de empresário

Uma busca no TikTok pelo nome de usuário “@valdecirhanauer”, que aparece na marca d’água sobreposta às imagens, levou àpostagem original, feita em 16 de março de 2024.

Uma pesquisa por esse nome no Google mostrou que Valdecir Hanauer é um empresário e que foicandidatoa deputado federal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) pelo Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022. Hanauer, no entanto,não foi eleito.

Nasredes sociais, ele se apresenta como patriota e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Stedile, por sua vez, é um economista, ativista social e um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em 2022,manifestouseu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais.

Em 27 de março, Hanauer publicouum vídeono TikTok sobre a repercussão de sua publicação. Na gravação, sobreposta pelo texto“Que tal a fake!!!!”, ele diz ter sido procurado por agências de checagem para se pronunciar sobre o caso e afirma, em tom irônico: “Olha bem o meu rostinho, se eu pareço com João Pedro Stedile”.

OComprova, projeto colaborativo de verificação do qual o AFP Checamos faz parte, tentou contato com Hanauer, mas não obteve resposta até o momento.

Ao Estadão Verifica, que também faz parte do projeto, o empresário afirmou que o material foi gravado como uma sátira.

O conteúdo também foi verificado porEstadão VerificaeAos Fatos.

Este texto faz parte doProjeto Comprova. Participaram jornalistas do Imirante e do Estado de Minas. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

