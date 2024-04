Quinze pessoas morreram e oito ficaram feridas, sete delas em estado grave, em um incêndio ocorrido nesta terça-feira (2) no porão de um prédio residencial de 16 andares em Istambul, segundo um novo relatório do gabinete do governador.

O número de vítimas "do incêndio [no] distrito de Gayrettepe chegou a 15 mortos. Oito pessoas ficaram feridas, sete delas em estado grave", informou o gabinete do governador em comunicado, no qual anunciou a abertura de uma investigação.

