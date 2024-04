O presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, prestou juramento nesta terça-feira (2) para o terceiro mandato como chefe de Estado do país mais populoso do mundo árabe.

O novo mandato de seis anos deve ser o último do presidente de 69 anos, a menos uma nova emenda constitucional seja aprovada e permita um novo período de governo.

A cerimônia de posse também marcou a inauguração da Nova Capital Administrativa do Egito, localizada no deserto ao leste do Cairo, informou a imprensa local.

Sisi chegou ao poder após uma onda de protestos contra o presidente islamista Mohamed Morsi, deposto em 2013.

Ele foi eleito presidente no ano seguinte e reeleito em 2018, nas duas ocasiões com quase 97% dos votos.

Mas o seu governo enfrentou nos últimos dois anos o impacto de uma crise econômica que provocou uma forte desvalorização da moeda e a uma inflação de 40% no ano passado.

Porém, no primeiro trimestre de 2024, o Egito recebeu mais de 50 bilhões de dólares em empréstimos e acordos de investimento que, segundo o governo, devem aliviar a grave escassez de divisas estrangeiras e revitalizar a economia.

bam-bha/fz/mas/zm/fp