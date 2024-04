A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, assinalou nesta terça-feira (2, noite de segunda em Brasília) o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A agência de notícias japonesa Kyodo também reportou a detecção do que "aparentemente" era um míssil lançado pela Coreia do Norte que, segundo a guarda-costeira do Japão, caiu no mar.

Há quase duas semanas, a imprensa estatal norte-coreana noticiou que o líder do país, Kim Jong Un, havia supervisionado o teste de um motor de combustível sólido para "um novo tipo de míssil hipersônico de alcance intermediário".

O lançamento desta terça é o terceiro teste de um míssil balístico este ano. Em março, Pyongyang testou um projétil de combustível sólido e, em janeiro, um míssil hipersônico manobrável.

No ano passado, a Coreia do Norte assegurou que havia testado com sucesso seu primeiro míssil intercontinental de combustível sólido, celebrado como um marco nas capacidades armamentistas deste país equipado com um arsenal nuclear.

Os mísseis de combustível sólido não necessitam ser reabastecidos antes do lançamento, o que os torna mais difíceis de serem encontrados e mais rápidos de disparar.

Este ano, Pyongyang acentuou sua retórica belicista contra Seul, a quem declarou como seu "principal inimigo" e ameaçou com uma guerra aberta se cometer a mínima violação de seu território.

