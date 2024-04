É falsa a imagem que mostra a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, usando um vestido verde com amarração vermelha. No entanto, publicações com mais de 337 mil visualizações nas redes sociais compartilham a fotografia, comparando a suposta vestimenta da primeira-dama a uma pamonha. Na verdade, o conteúdo foi alterado para colocar o rosto de Janja no corpo da ex-senadora Kátia Abreu (Progressistas), que usou a roupa na posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2015.

“Já vi mulher morango, mulher melão e mulher melancia, mas mulher pamonha é a primeira vez”, diz a legenda de uma imagem compartilhada noInstagram. Conteúdos semelhantes também circulam noFacebook, noTwittere noTikTok.

As publicações comparam uma imagem da primeira-dama Janja, supostamente usando um vestido verde com uma amarração vermelha na cintura, com a foto de uma pamonha.

Esse tipo de conteúdo segue uma tendência,apontadapor uma análise da Escola de Comunicação, Mídia e Informação (ECMI), da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), na qual usuários de redes sociais desqualificam a primeira-dama a partir de aspectos como aparência e roupa.

Contudo, a imagem viral foi alterada digitalmente.

Vestido de Kátia Abreu

A imagem apresenta indícios de adulteração, como a diferença entre o tom de pele do corpo e do rosto de Janja, fazendo com que a cabeça da primeira-dama pareça estar desencaixada.

Por meio de uma busca reversa pela imagem no Google, o AFP Checamos localizou a mesma comparação viral, mas com o rosto da ex-senadoraKátia Abreu, em umapublicaçãofeita pelo jornalistaJosé Simãono X, em 3 de janeiro de 2015. A legenda da publicação diz “Katia Abreu na posse!”.

Outra pesquisa pelas palavras-chave “Kátia Abreu”, “vestido” e “posse” levou a publicações da imprensa (1,2,3) que mostram Abreu usando a roupa durante a posse do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, em 1º de janeiro de 2015.

Na época, Abreu foi nomeada ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As imagens do vestido (1,2) também podem ser vistas naBiblioteca da Presidência da República.

O AFP Checamos jáverificououtras alegações relacionadas à primeira-dama Janja.

