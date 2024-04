Em meio à falta de alimentos e a cortes de energia, a população de Cuba saiu às ruas para protestar em 18 de março de 2024. Neste contexto, um vídeo em que um grupo de manifestantes aparece derrubando uma estátua do ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez foi compartilhado mais de 2 mil vezes nas redes sociais por usuários indicando que o caso teria sido registrado na ilha cubana. Porém, a sequência foi gravada em 5 de maio de 2017 na cidade venezuelana de Villa del Rosario, no estado de Zulia.

“Estátua de CHÁVEZ é demolida. As pessoas que são vítimas do socialismo devem rebelar-se e lutar pela sua liberdade. VIVA CUBA LIVRE”, diz uma das publicações que compartilham a sequência noX.

O conteúdo também circula noFacebooke emespanhol.

Algunsusuáriostambém compartilham o vídeo com a mensagem “#CubaFightForFreedom” (“Cuba Luta pela Liberdade”, em tradução para o português), indicando que o caso teria ocorrido em Cuba.

Desde o início de março de 2024, Cuba enfrenta problemas com cortes de energia (1,2) por trabalhos de manutenção na usina termoelétrica Antonio Güiteras, a mais importante da ilha.

No dia 17 de março o problema se agravou devido à escassez de combustível, necessário para abastecer as termelétricas em funcionamento. Isso, somado à crise de abastecimento, desencadeou uma mobilizaçãopopular na mesma data.

Vídeo de 2017 na Venezuela

A sequência viral contém um logotipo do meio de comunicação venezuelanoLa Patilla no canto superior esquerdo.

Uma busca no Google pelos termos“manifestantes”,“estátua”e“Chávez”, acrescentando o comando “site:” e o endereço “lapatilla.com”, levou a uma notícia de5 de maio de 2017. Nela, afirma-se que na cidade de La Villa del Rosario, no estado venezuelano de Zulia, um grupo de pessoas se manifestou contra“as últimas ações tomadas pelo regime”.

O regime ao qual a matéria se refere é o governo do atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que desde a morte de seu aliado político Hugo Chávez,em 2013, assumiu ocomandodo país.

Uma segunda pesquisa, dessa vez com as palavras-chave“estátua”,“Chávez”e“Villa del Rosario”, levou a outras notícias publicadas pela mídia internacional sobre o caso (1,2), além de matériasda imprensa brasileira, e auma postagemno X do então deputado venezuelano Carlos Valero.

Na ocasião, a AFP tambéminformousobre o ocorrido.

De abril a agostode 2017, foram registradosprotestosna Venezuela após uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça do país deassumiras funções da Assembleia Nacional, então controlada pela oposição a Maduro.

1 de abril de 2024