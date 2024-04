O Ministério da Segurança Pública do Panamá (MSPP) informou, neste domingo (31), ter apreendido mais de 31,5 toneladas de drogas no primeiro trimestre de 2024.

"As forças de segurança apreenderam nos primeiros três meses do ano mais de 31,5 toneladas de drogas", assegurou o MSPP na rede social X.

Os entorpecentes foram apreendidos em "122 operações antidrogas", nas quais foram capturadas 136 pessoas vinculadas ao narcotráfico; delas, 104 eram panamenhas e 32 estrangeiras, a maioria colombianas.

O informe não especifica o tipo de drogas, mas historicamente no Panamá as maiores apreensões de drogas são de cocaína.

A última apreensão, de "13 pacotes com drogas", que eram transportados em uma lancha artesanal, foi reportada neste domingo pelo Ministério da Segurança na comunidade Narganá, uma ilha que pertence à comarca Guna Yala, a nordeste do Panamá, onde foram capturadas quatro pessoas que não foram identificadas.

Uma das maiores apreensões foi feita em 29 de fevereiro, quando as autoridades encontraram cinco toneladas de cocaína escondidas em contêineres com bananas em um navio que tinha como destino a Espanha.

O navio, com bandeira de Malta, saiu de Guayaquil (Equador) e foi revistado em um porto da província caribenha de Colón, onde as drogas foram encontradas pelo Serviço Nacional Aeronaval (Senan).

Em 2023, o Panamá apreendeu 119 toneladas de drogas, uma quantidade inferior ao recorde de 138 toneladas em 2022.

O Panamá é ponto de passagem para as drogas que, provenientes da América do Sul, sobretudo da Colômbia, têm como destino os Estados Unidos, maior consumidor de cocaína do mundo.

