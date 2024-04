O Barcelona sofreu mais do que o esperado para vencer o Las Palmas por 1 a 0 neste sábado (30), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que deixa o time catalão provisoriamente a cinco pontos do líder Real Madrid.

O gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo atacante brasileiro Raphinha, que desviou de cabeça uma bola levantada na área pelo português João Félix (59’).

O Las Palmas ficou com um jogador a menos desde os 25 minutos de jogo, quando o goleiro Álvaro Vallés foi expulso.

Com 67 pontos, o Barça agora aguarda o resultado do maior rival, que enfrenta o Athletic Bilbao (4º) no domingo.

Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe catalã, que não sofreu gols em seus últimos cinco jogos no campeonato.

"São três pontos importantes e vamos continuar lutando até o final. Não nos daremos por vencidos", prometeu Raphinha em entrevista à plataforma Movistar após a partida.

Para o Las Palmas (12º), a derrota não tem grandes consequências, já que o time se mantém no meio da tabela.

- Acuña é alvo de racismo em vitória do Sevilla -

Mais cedo, o Sevilla venceu o Getafe por 1 a 0 com um gol do experiente zagueiro Sergio Ramos logo aos cinco minutos do primeiro tempo, que garantiu um resultado importante para a equipe se distanciar da zona de rebaixamento.

Mas o jogo foi marcado pelos insultos racistas dos torcedores do Getafe contra o lateral argentino Marcos Acuña, do Sevilla, que obrigaram o árbitro a interromper a partida.

"No minuto 68, tive que paralisar o jogo devido aos insultos racistas sobre o camisa 19 do time visitante, com palavras como 'Acuña mono' ('Acuña macaco') e 'Acuña vienes del mono' ('Acuña vem do macaco') de torcedores localizados na zona central do campo, atrás da posição de meu árbitro assistente número 2", escreveu na súmula da partida o árbitro Javier Iglesias Villanueva.

"O incidente, seguindo o protocolo de atuação nestes casos, foi anunciado pelo sistema de autofalantes, não sendo o jogo reiniciado até dito momento, dois minutos e meio depois, e não ocorrendo em nenhuma outra ocasião no jogo", explicou Villanueva.

Em sua conta oficial no X, o Sevilla se pronunciou sobre o caso: "O Sevilla condena os insultos racistas e xenofóbicos sofridos neste sábado pelo jogador Marcos Acuña e sua comissão técnica durante o jogo".

Também neste sábado, houve outro episódio de insultos racistas em um jogo da terceira divisão do futebol espanhol, no jogo entre Sestao River e Rayo Majadahonda foi suspenso no final do segundo tempo.

O goleiro senegalês do Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, foi expulso depois de pular na arquibancada e partir para cima de um torcedor que o estava insultando.

Sarr foi contido e seus companheiros de equipe deixaram o campo de jogo. O árbitro acabou dando o jogo como suspenso.

"Nossa equipe não sairá novamente para retomar a partida após os insultos racistas inadmissíveis a nosso jogador. Condenamos todo tipo de insultos racistas no esporte", escreveu o Rayo Majadahonda em seu perfil no X.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cádiz - Granada 1 - 0

- Sábado:

Getafe - Sevilla 0 - 1

Almería - Osasuna 0 - 3

Valencia - Mallorca 0 - 0

Barcelona - Las Palmas 1 - 0

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Rayo Vallecano

(11h15) Girona - Betis

(13h30) Alavés - Real Sociedad

(16h00) Real Madrid - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Villarreal - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44

2. Barcelona 67 30 20 7 3 61 34 27

3. Girona 62 29 19 5 5 59 34 25

4. Athletic Bilbao 56 29 16 8 5 50 26 24

5. Atlético de Madrid 55 29 17 4 8 54 34 20

6. Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11

7. Betis 42 29 10 12 7 34 33 1

8. Valencia 41 29 11 8 10 32 32 0

9. Osasuna 39 30 11 6 13 36 43 -7

10. Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4

11. Getafe 38 30 9 11 10 37 43 -6

12. Las Palmas 37 30 10 7 13 29 33 -4

13. Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9

14. Sevilla 31 30 7 10 13 37 44 -7

15. Mallorca 31 30 6 13 11 25 35 -10

16. Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13

17. Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12

18. Cádiz 25 30 4 13 13 21 40 -19

19. Granada 14 29 2 8 19 30 59 -29

20. Almería 13 30 1 10 19 28 60 -32

