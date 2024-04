Apesar da série de lesões, o Newcastle conseguiu uma virada depois de ficar em desvantagem de dois gols para vencer o West Ham por 4 a 3 neste sábado (30), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

O herói dos 'Megpies' foi o meia-atacante Harvey Barnes, autor dos últimos gols que deram a vitória à equipe (83' e 90').

Barnes tinha acabado de entrar no lugar de Miguel Almirón (67'), que ficou apenas dez minutos em campo antes de sair por lesão.

Almirón havia substituído Tino Livramento, também lesionado. No primeiro tempo, o Newcastle já tinha perdido o capitão Jamaal Lascelles por problemas físicos (17').

O Newcastle saiu na frente abrindo o placar com Alexander Isak (6'), mas os 'Hammers' viraram com Michail Antonio (21'), Mohammed Kudus (45'+10) e Jarrod Bowen (48').

Isak fez mais um e diminuiu para os 'Magpies' e deu início à virada (77'), que veio com os dois gols de Barnes na reta final.

Com esta vitória, o Newcastle fica na oitava posição na tabela, um ponto atrás do West Ham (7º com 44 pontos) na luta por uma vaga nas copas europeias.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Newcastle - West Ham 4 - 3

(12h00) Chelsea - Burnley

Bournemouth - Everton

Nottingham - Crystal Palace

Sheffield United - Fulham

Tottenham - Luton Town

(14h30) Aston Villa - Wolverhampton

(17h00) Brentford - Manchester United

- Domingo:

(10h00) Liverpool - Brighton

(12h30) Manchester City - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 56 29 17 5 7 60 42 18

5. Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 17

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 44 30 12 8 10 49 54 -5

8. Newcastle 43 29 13 4 12 63 51 12

9. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

10. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

11. Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2

12. Fulham 38 29 11 5 13 43 44 -1

13. Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 29 7 5 17 41 54 -13

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Luton Town 22 29 5 7 17 42 60 -18

18. Nottingham 21 29 6 7 16 35 51 -16

19. Burnley 17 29 4 5 20 29 63 -34

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

jta/mcd/an/cb