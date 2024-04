Conseguindo sua revanche pela final do ano passado, o tenista italiano Jannik Sinner, número 3 do mundo, atropelou o russo Daniil Medvedev (4º) e vai à decisão do Masters 1000 de Miami pela terceira vez na carreira, em busca de seu primeiro título na competição.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em apenas uma hora e nova minutos.

Na final, o italiano tentará virar a página das derrotas para Hubert Hurkacz em 2021 e para Medvedev em 2023 para faturar seu segundo título de Masters 1000, depois de vencer em Toronto no ano passado.

"Lembro que na noite antes da final não conseguir dormir", contou Sinner após a partida.

"Agora estou em uma situação muito melhor. Simplesmente estou emocionado e feliz por estar de volta e tomara que possa jogar um bom tênis no domingo", afirmou o italiano, oitavo tenista a chegar a três finais e o mais jovem entre todos eles, aos 22 anos.

Contra Medvedev, um especialista em quadra dura, Sinner fez um jogo praticamente perfeito, que o confirma como o melhor tenista do circuito no momento.

Em 2024, ele tem 21 vitória e apenas uma derrota, sofrida para o espanhol Carlos Alcaraz na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, no dia 16 de março.

Em janeiro, Sinner conquistou seu primeiro Grand Slam ao vencer o Aberto da Austrália, com vitória justamente sobre Medvedev na final.

O russo, que pretendia chegar a sua décima decisão de Masters 1000, segue dominando o confronto direto contra o italiano (seis vitórias a cinco), mas foi derrotado nos últimos cinco jogos entre ambos desde a final de Miami do ano passado.

Nesta semifinal, Sinner não concedeu um break point sequer nas três oportunidades que Medvedev teve na partida.

O jovem italiano deu uma aula de saque, com uma extraordinária eficiência na devolução e 16 bolas vencedoras contra apenas três erros não forçados.

Em pouco mais de meia hora, Sinner já tinha fechado o primeiro set depois de quebrar o serviço de Medvedev nos dois primeiros games de saque do russo.

Com Medvedev contra as cordas, Sinner manteve a pressão e conseguiu mais duas quebras na segunda parcial para abrir 5-1.

O russo até venceu mais um game, mas nada mais podia fazer para evitar a derrota.

O outro finalista do Masters 1000 de Miami sairá do duelo entre o alemão Alexander Zverev (5º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (12º), que se enfrentam ainda nesta sexta-feira.

