Com dez pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, a oito rodadas do fim do Campeonato Alemão, as chances do Bayern de Munique de conquistar o 12º título seguido na competição estão se esgotando e, no sábado, o time bávaro tentará se manter vivo em um clássico contra o Borussia Dortmund.

Habitualmente disputado valendo briga por posições no topo da tabela, o 'Klassiker' desta reta final de temporada não atrai tantos olhares porque o Leverkusen disparou e porque o Dortmund está numa discreta quarta colocação, brigando por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, seguido de perto pelo RB Leipzig (5º, um ponto atrás).

Qualquer chance de brigar pelo título depende da vitória do Bayern nessa partida. E qualquer tropeço pode acabar definitivamente com as esperanças dos bávaros, que no momento já são reduzidas.

Na última rodada antes da janela de data Fifa, o atacante Harry Kane torceu o tornozelo e ficou de fora dos amistosos da seleção da Inglaterra na última semana.

O artilheiro da Bundesliga (31 gols), que bateu o recorde de gols de um jogador em sua primeira temporada na competição, e a principal peça ofensiva do Bayern e deve ser titular no sábado.

Por outro lado, o experiente goleiro e capitão da equipe, Manuel Neuer, está fora da partida devido a um problema muscular na coxa.

Também no sábado, o Leverkusen recebe na BayArena o Hoffenheim (8º).

O time do técnico Xabi Alonso está invicto há 38 jogos, levando em conta todas as competições, um recorde para um clube alemão da primeira divisão.

Além de liderar o Campeonato Alemão com folga, o Leverkusen também está vivo na Copa da Alemanha e na Liga Europa.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h30) RB Leipzig - Mainz

Bayer Leverkusen - Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - Union Berlin

B. Mönchengladbach - Freiburg

Werder Bremen - Wolfsburg

(14h30) Bayern de Munique - Borussia Dortmund

- Domingo:

(10h30) Augsburg - Colônia

(12h30) Stuttgart - Heidenheim

(14h30) Bochum - Darmstadt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 70 26 22 4 0 66 18 48

2. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 78 31 47

3. Stuttgart 56 26 18 2 6 60 31 29

4. Borussia Dortmund 50 26 14 8 4 53 32 21

5. RB Leipzig 49 26 15 4 7 60 32 28

6. Eintracht Frankfurt 40 26 10 10 6 42 35 7

7. Augsburg 35 26 9 8 9 43 42 1

8. Hoffenheim 33 26 9 6 11 44 50 -6

9. Freiburg 33 26 9 6 11 36 48 -12

10. Werder Bremen 30 26 8 6 12 35 41 -6

11. Heidenheim 29 26 7 8 11 35 44 -9

12. B. Mönchengladbach 28 26 6 10 10 46 50 -4

13. Union Berlln 28 26 8 4 14 25 42 -17

14. Wolfsburg 25 26 6 7 13 31 44 -13

15. Bochum 25 26 5 10 11 30 54 -24

16. Mainz 19 26 3 10 13 22 46 -24

17. Colônia 18 26 3 9 14 20 47 -27

18. Darmstadt 13 26 2 7 17 26 65 -39

