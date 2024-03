O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira que matou o comandante da unidade responsável pelos mísseis do movimento Hezbollah durante um bombardeio no Líbano.

O bombardeio no sul do Líbano matou Ali Abdel Hassan Naim, "um dos líderes da unidade de foguetes e mísseis do Hezbollah", aliado do grupo islamista palestino Hamas, afirmou o Exército em um comunicado.

bfi/mj/tp/meb/es/fp