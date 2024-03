Um grupo de estudantes brasileiros, que estavam a caminho de Londres para as Olimpíadas Britânicas de Inglês, passou por um susto após o avião que os levava a Londres ter feito um pouso forçado no Porto, em Portugal. De acordo com a Latam, a aeronave precisou de uma manutenção não programada.

Tudo ocorreu na quarta-feira (27/3), quando a aeronave deveria descer no aeroporto Heathrow, em Londres, mas fez uma parada não programada na cidade portuguesa. A bordo estavam mais de 80 estudantes com idades entre 13 e 15 anos além de professores e funcionários de escolas que os acompanham na viagem.



O grupo estava a caminho de Londres para participar das Olimpíadas Britânicas de Inglês que começaria na quarta (27), mas teve abertura adiada para a quinta (28) devido ao atraso dos brasileiros, mesmo que a distância.

Em nota ao Correio, a Latam confirmou que ocorrido se deu por causa de uma manutenção não programada na aeronave. Além disso, confirmaram que a companhia conseguiu uma autorização de operar um voo especial que está programado para decolar às 10h35 (horário de Brasília) de sexta-feira (29/3) com destino a Londres.

A expectativa é de que os estudantes cheguem à capital inglesa na sexta (29) e já participem das atividades.



Veja a íntegra da nota da Latam

A LATAM Airlines Brasil conseguiu autorização para operar o voo especial LA9456 (Porto - Londres / Heathrow), programado para decolar às 10h35 (hora Brasil) de sexta-feira (29/3). O voo especial acomodará os passageiros do voo LA8084 (São Paulo/Guarulhos - Londres/Heathrow), desviado para a cidade portuguesa na última quarta-feira (27/3) para manutenção não programada na aeronave.

A LATAM lamenta mais uma vez os transtornos causados aos passageiros, que receberam toda a assistência da companhia.

A LATAM também reforça que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.