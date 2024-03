O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, foi eliminado nas quartas de final do Masters 1000 de Miami ao ser derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov (12º) nesta quinta-feira (28).

Dimitrov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Alcaraz, que este mês conquistou seu quinto título de Masters 1000 em Indian Wells, teve interrompida sua série de nove vitórias consecutivas e não conseguiu se tornar o primeiro espanhol a conseguir o chamado 'Sunshine Double' (vencer em Indian Wells e Miami na mesma temporada).

Dimitrov, por sua vez, vai disputar uma vaga na final com o alemão Alexander Zverev. O outro finalista sairá do duelo entre o russo Daniil Medvedev e o italiano Jannik Sinner, uma reedição da decisão de 2023.

Alcaraz teve uma atuação apagada e com muitos erros, o que não foi comum em Miami. Ele ainda não tinha perdido um set no torneio.

Nesta quinta-feira, no entanto, ele teve pela frente a melhor versão de Dimitrov, ex-número 3 do ranking da ATP.

"Para derrotar Carlos é preciso estar no melhor nível", ressaltou o búlgaro, que havia perdido três dos quatro jogos anteriores contra Alcaraz.

Dimitrov, cujo único título de Masters 1000 foi em 2017, em Cincinnati, não só salvou quatro dos cinco break points que Alcaraz teve na partida, como também levou a melhor em várias trocas de bola espetaculares.

Ele fechou o primeiro set em 6-2, depois de quebrar o serviço de Alcaraz pela segunda vez.

Contra as cordas, o espanhol começou mal a segunda parcial e chegou a estar perdendo por 4-1, mas tirou um coelho da cartola e venceu três games seguidos para empatar.

Porém, Dimitrov continuou firme e não deu chance para uma virada. Manteve seu saque e fechou o jogo quebrando mais uma vez o serviço de Alcaraz.

"Entrei no jogo muito concentrado e com a ideia muito clara sobre o que tinha que fazer", afirmou o búlgaro. "Fui capaz de ditar e ler o jogo melhor do que da última vez. No geral, fiz um grande jogo. Estou feliz por ter terminado em dois sets".

gbv/gfe/cb