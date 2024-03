O novo álbum country da cantora Beyoncé inclui uma versão de "Jolene", de Dolly Parton, assim como várias faixas de lendas desse gênero musical, como Willie Nelson.

"Cowboy Carter", o segundo ato da trilogia "Renaissance", já está à venda nos lugares do mundo onde a sexta-feira (29) chegou.

A megaestrela de 42 anos também faz uma versão do clássico do "White Album" de Paul McCartney, "Blackbiird", que ela estiliza com um duplo "i".

McCartney compôs a música em 1968 sobre nove adolescentes negros que se tornaram ícones do Movimento pelos Direitos Civis ao serem os primeiros a entrar em uma escola de Arkansas oficialmente reservada para brancos, abrindo caminho para a dessegregação no sul dos Estados Unidos.

A própria Parton reconheceu a homenagem de Beyoncé no Instagram, dizendo: "Ouça minha original 'Jolene' enquanto espera pelo COWBOY CARTER de @Beyonce - Dolly P".

Quando a artista anunciou seu próximo álbum e lançou dois singles iniciais, Parton a encheu de elogios. "Sou uma grande admiradora de Beyoncé e estou muito feliz que ela tenha feito um álbum country", declarou.

Beyoncé, uma texana criada por uma mãe de Louisiana e um pai do Alabama, mergulhou de cabeça no country em seu novo álbum, uma iniciativa que ampliou o debate sobre a longa história dos artistas negros nos espaços da música country e a persistente reação dos guardiões brancos.

Tanner Adell, Willie Jones, Miley Cyrus e Post Malone também participam como convidados em "Cowboy Carter".

Uma estudiosa de musicologia, Beyoncé lançou em 2022 o primeiro ato da "Renaissance", uma coleção de canções com raízes na história da música disco, que destacava as comunidades negra, queer e trabalhadora que moldaram a música eletrônica e o house.

Fica claro que ela faz o mesmo esforço em "Cowboy Carter", convidando colaboradores para fazer uma declaração sobre a rica história do country e a cena contemporânea.

A cantora gravou os primeiros singles do álbum, "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", com músicos célebres, como Rhiannon Giddens no banjo e na viola.

