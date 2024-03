O atual técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, "provavelmente" não será o próximo comandante do Bayern de Munique, admitiu nesta quinta-feira (28) o presidente de honra do clube bávaro, Uli Hoeness.

"Vamos ver se é possível fazer com que ele venha este ano, mas será difícil, provavelmente impossível", disse Hoeness em uma entrevista a um canal de televisão alemão.

"Digamos que se ele já tivesse dois ou três anos de sucesso [com o Leverkusen] seria mais fácil trazê-lo", acrescentou o dirigente.

Xabi Alonso passou três temporadas no Bayern como jogador e seu nome é apontado para ocupar o lugar de Thomas Tuchel, que deixará o clube ao final da atual temporada.

Depois de 26 rodadas, o Leverkusen é o líder isolado do Campeonato Alemão e está muito perto de conquistar seu primeiro título nacional. A equipe tem dez pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique (2º) e está invicta na temporada, levando em conta todas as competições.

Além disso, o Leverkusen está nas semifinais da Copa da Alemanha e nas quartas de final da Liga Europa.

Além do Bayern de Munique, o Liverpool é outro que estaria interessado na contratação de Xabi Alonso, já que Jürgen Klopp deixará o clube de Anfield em junho.

