O tenista alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Miami ao derrotar o húngaro Fabian Marozsan (57º) nesta quinta-feira (28).

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 37 minutos.

O alemão, vencedor de cinco títulos de Masters 1000, vai enfrentar por uma vaga na final do torneio de Miami o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz (2º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (12º), que ainda jogam nesta quinta-feira.

Zverev e Alcaraz se enfrentaram duas vezes este ano, com uma vitória do alemão nas quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, e uma vitória do espanhol na mesma fase do Masters 1000 de Indian Wells, há duas semanas.

A outra semifinal em Miami será disputada entre o russo Daniil Medvedev (4º) e o italiano Jannik Sinner (3º), em uma reedição da final do torneio no ano passado, que terminou com a vitória de Medvedev.

