Em 24 de março de 2024, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de terem planejado e ordenado a morte da vereadora Marielle Franco: os políticos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Desde então, publicações com milhares de interações compartilham uma foto que supostamente mostra a mãe de Marielle, Marinete da Silva, entre Rivaldo Barbosa e um dos irmãos Brazão. Embora o delegado realmente apareça no registro, o segundo homem ao lado de Marinete não é um dos políticos, mas o pai de Marielle, Antônio Francisco.

“Uma foto que retrata as profundezas da podridão humana, um reflexo nítido do bolsonarismo. A mãe da Marielle colocada entre Brazão, mandante da morte de sua filha, e Rivaldo Barbosa, chefe da polícia civil nomeado pelo então interventor federal e futuro vice de Bolsonaro, Braga Netto”, diz parte da legenda que circula com a foto noFacebook, noX, noInstagrame noTikTok.

Como parte da operação Murder, Inc., a Polícia Federalprendeuo delegado Rivaldo Barbosa, o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, e seu irmão e deputado federal Chiquinho Brazão (ex-União Brasil), após uma investigação apontá-los como mandantes doassassinatoda vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

Orelatórioda PF indica que Domingos e Chiquinho Brazão idealizaram a morte da parlamentar, enquanto o delegado Barbosa é suspeito de planejar o assassinato e atrapalhar as investigações.

O delegadoatuounas investigações sobre o crime e chegou a dizer à família de Marielle que a elucidação do caso era uma“questão de honra”, em um dos encontros com os familiares da vereadora, como o que se vê na foto viral.

Contudo, as publicações erram ao apontar que um dos irmãos Brazão também está ao lado da mãe de Marielle na imagem.

Uma busca reversa levou àimagem original, publicada no banco de fotos da Agência Brasil em 16 de abril de 2018. A legenda da foto foi atualizada em 25 de março de 2024, um dia depois da prisão dos suspeitos, e não faz nenhuma menção aos irmãos Brazão, mas alerta se tratar de Rivaldo Barbosa com os dois pais da vereadora:

Uma nova busca nobanco de fotosda Agência Brasil pelas palavras-chave“família Marielle”levou a outras imagens dessa reunião, que igualmente informam que os registros mostram os pais da vereadora ao lado do delegado (1,2). As imagens são mais amplas e permitem ver outras pessoas que estavam presentes no momento, mas nenhuma delas se assemelha aos irmãos Brazão.

Uma comparação de uma das fotos do encontro, feita de um ângulo mais frontal, com umregistro da AFPdo dia em que seria comemorado o aniversário de 44 anos de Marielle, confirmou se tratar do pai da parlamentar, Antônio Francisco, o homem que aparece na foto viral:

O registro utilizado nas publicações virais também ilustra outras reportagens que abordam a prisão de Rivaldo Barbosa. Os textos repetem as informações sobre quem está na foto (1,2,3).

Outros conteúdos sobre o assassinato de Marielle Franco já foram verificados pelo AFP Checamos (1,2,3).

Essa alegação também foi checada porAos Fatos,Estadão VerificaeReuters.

