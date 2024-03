As forças ucranianas derrubaram 26 drones de ataque russos no leste e no sul do país na quarta-feira à noite, informou uma fonte militar.

"O inimigo lançou (...) 28 drones de ataque do tipo 'Shahed-136/131'" durante a noite a partir da região russa de Kursk de Cabo Chauda, na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, informou no Telegram o comandante da Força Aérea ucraniana, Mykola Oleshchuk.

"Vinte e seis drones foram destruídos nas regiões de Odessa e Zaporizhzia, no sul; e de Kharkiv e Dnipropetrovsk, no leste", acrescentou Oleshchuk, sem mencionar feridos ou danos.

A Rússia também lançou três mísseis de cruzeiro Kh-22 e um míssil terra-ar S-300 contra a Ucrânia, segundo o comandante.

Vários ataques russos deixaram pelo menos quatro mortos e 30 feridos na quarta-feira, em particular em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, o que levou Kiev a solicitar aos aliados ocidentais mais sistemas modernos de defesa antiaérea Patriot.

"Não há nenhuma justificativa racional

"Não há justificativa racional para que os Patriot, que são muitos em todo o mundo, sigam sem cobrir o céu de Kharkiv e de outras cidades atacadas pelos terroristas russos", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Reforçar a defesa antiaérea da Ucrânia e acelerar a entrega de F-16 à Ucrânia são missões vitais", escreveu nas redes sociais.

